Cum se simte Elena Merișoreanu după infectarea cu Covid-19. Noi informații despre starea artistei

Elena Merișoreanu (72 de ani) a vorbit despre cum se simte după infectarea cu Covid-19. Interpreta de muzică populară se află, în continuare, internată la „Matei Balș”, unde primește îngrijirile medicale de care are nevoie.

Artista s-a vaccinat anti-Covid și nu ar fi crezut că se va îmbolnăvi. Inițial, aceasta credea că are doar o simplă răceală. Cântăreața crede că interacțiunile cu oamenii de la evenimentele la care a cântat au fost cauza infectării.

Cum se simte Elena Merișoreanu după infectarea cu Covid-19

a dezvăluit cum se simte după ce s-a infectat cu Covid-19, în urmă cu o săptămână. Artista se află și acum la spital, unde ar putea să mai rămână încă o săptămână.

Interpreta nu și-a imaginat că s-ar putea infecta cu coronavirus, din moment ce s-a vaccinat. Din fericire, imunizarea a ajutat-o să nu aibă simptome grave ale bolii.

Vedeta nu a făcut febră, dar s-a simțit foarte rău, iar saturația i-a revenit. Cântăreața este fericită că a venit la timp la spital și că are o formă relativ ușoară.

„Sunt încă în spital, cred că mai mă țin o săptămână. Acum au venit fetele, asistentele, și mi-au luat din nou analizele. Nu am făcut deloc febră, mi-a fost însă foarte rău, saturația mi-a revenit.

Am avut și plămânul afectat, cam 8 la sută. Bine că am venit la timp la spital. Eu credeam că sunt răcită, că făcusem vaccinul. Nu mi-am închipuit că am Covid!”, a declarat Elena Merișoreanu pentru

În luna martie, soțul Elenei Merișoreanu, Viorel Croitoru, a fost infectat cu SARS — CoV – 2. Acesta a fost internat la Spitalul „Victor Babeș” timp de două săptămâni.

De unde s-a infectat cântăreața

Recent, cântăreața a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că la filmările sau evenimentele la care a avut cântări, unde a interacționat cu multe persoane.

„E o boală parșivă și asta. Deși am făcut Pfizer, amândouă dozele… Am făcut o formă nici foarte agresivă, nici ușoară. Sunt aici, îmi fac perfuzii. E bine sa fiu sub observație.

Nu poți să te joci cu asa ceva. E foarte aglomerat, personalul este foarte responsabil. Aseară am ajuns, de vreo 4 – 5 zile sunt răcită, nu mai aveam miros, gust. Am chemat salvarea, că nu e glumit.

E de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze…”, a explicat artista pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu a avut probleme de sănătate și în luna mai. În urma unei ecografii abdominale, aceasta a aflat că suferă de pietre la fiere.

Cântăreața a fost nevoită să se opereze de urgență la acel moment și lucrurile nu ar fi mers foarte bine dacă ar fi amânat intervenția.