Elena Udrea, soluție inedită pentru reducerea cheltuielilor. Ce a recomandat fostul ministru. ”Întreţinerea unui deţinut costă 7.500 de lei pe lună”

Elena Udrea, soluție inedită pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Fostul ministru, aflat la închisoare, a făcut o recomandare menită să economisească mulți bani. Desigur, de această schemă ar beneficia și ea, pentru că Elena Udrea a propus eliberarea anumitei categorii de deținuți.

Elena Udrea, soluție inedită pentru reducerea cheltuielilor bugetare

Așa cum își obișnuiește cititorii, Elena Udrea a publicat un mesaj prin care încearcă să găsească soluții pentru a scăpa de arest. De data aceasta este invocată ”gaura” de la Buget de 20 de miliarde de lei, care îi determină pe politicienii de la putere să caute soluții de redresare a situației. Eliberarea deținuților ”non-violenți” , ar fi una dintre soluțiile propuse.

”Guvernul are o “gaură” de 20 de miliarde de Ron în buget, motiv pentru care a trecut la tăierea cheltuielilor. ​O soluție ( despre care am mai vorbit) prin care nu doar ca ar scapa de niște cheltuieli inutile, uriașe, dar ar putea și sa aducă bani la buget este reducerea numărului de deținuți. ​Aşa cum am mai spus, statul cheltuie cu întreținerea unui deținut 7500 de Ron pe luna, cât 4 pensii”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Așadar, Elena Udrea ar vrea ca toți deținuții care nu au săvârșit fapte cu violentă și nu sunt un pericol pentru societate să fie eliberați din penitenciare și ”trimiși să-și execute pedepsele la locul de muncă”. Astfel, crede fostul ministru aflat la închisoare, deținuții s-ar reintegra mai ușor în societate și în muncă.

”În condițiile în care sunt aproape 24000 de deținuți în penitenciare, plus încă vreo 10000 de arestați preventiv, care stau degeaba, nu muncesc, deci nici nu au cum sa se reabiliteze astfel, trageţi şi dumneavoastră concluziile! ​Dacă dintre aceștia, cei care nu au săvârșit fapte cu violentă și nu sunt un pericol pentru societate ar fi trimiși să-și execute pedepsele la locul de muncă, nu doar că s-ar economisi banii plătiți pentru întreținerea lor, dar s-ar și încasa sume importante la buget; plus avantajul reabilitării lor și al reintegrării în societate prin munca”, a completat fostul ministru al turismului.

Elena Udrea, aflată la închisoare, a arătat că, la un calcul simplu, aproximativ de 9.000 de pușcăriași ar beneficia de această reformă. Totodată ar beneficia și statul român, care ar încasa lunar bani de pe urma pușcăriașilor deveniți muncitori onești ai patriei, care contribuie zi de zi la bunăstarea poporului român.

”Totodată, acestora li s-ar da și posibilitatea de a fi alături de familii și de a se putea îngriji de acestea, așa cum se întâmplă în toată Europa. ​Un calcul exemplificativ ne arata că, dacă din cei 24000 de deținuți, un minim de 9000 ar executa pedepsele în libertate la locul de munca și fiecare ar cotiza 1000 de Ron pe luna la bugetul de stat, la care s-ar adăuga taxele și impozitele aferente, ar însemna că, în loc să cheltuie 68000000 de Ron pe lună, statul ar încasa aproximativ 24000000 de Ron pe acelaṣi interval de timp. În plus, astfel s-ar găsi și forța de muncă atât de necesară pentru sprijinirea economiei şi, implicit, a bugetului ţării noastre”, a concluzionat Elena Udrea.

Între timp, până când propunerile Elenei Udrea vor fi luate în serios de forțele decizionale din România, cert e că ministerele au trimis deja . Conform cerinței oficiale, economia generală ar trebui să însumeze 20 de miliarde de lei, însă e deja clar că nu se pune problema tăierilor salariale sau a concedierilor.

”Toate ministerele au transmis planurile de reducere a cheltuielilor bugetare. La nivelul Guvernului a început integrarea acestor planuri pentru a pregăti procesul de decizie”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. Nicolae Ciucă și-a luat câteva zile libere după ce și-a pierdut tatăl, lucru confirmat în exclusivitate pentru FANATIK de mama premierului.