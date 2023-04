Planurile de reducere a cheltuielilor bugetare au ajuns pe masa lui Nicolae Ciucă: ”La următoarea ședință va fi analizat pachetul”

Planurile de reducere a cheltuielilor bugetare au ajuns pe masa lui Nicolae Ciucă. La următoarea ședință ar trebui să fie analizat acest plan și luate deciziile radicale. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat oficial că planurile ministerelor de reducere a cheltuielilor sunt deja pe masa premierului Ciucă.

Planurile de reducere a cheltuielilor bugetare

”Toate ministerele au transmis planurile de reducere a cheltuielilor bugetare.La nivelul Guvernului a început integrarea acestor planuri pentru a pregăti procesul de decizie”, a transmis Dan Cărbunaru. Premierul Nicolae Ciucă și-a luat câteva zile libere după ce și-a pierdut tatăl, lucru confirmat în exclusivitate de mama lui Nicolae Ciucă.

ADVERTISEMENT

A fost internat în spital și a făcut complicații. A stat trei săptămâni, a avut… cum îi zice… COVID. I-a distrus și rinchii, nu mai putea să urineze. Azi dimineață a murit. În ce situație mă lasă, rămân singurică”, a declarat Lucia Ciucă, mama premierului, în exclusivitate pentru FANATIK.

Referitor la reducerea cheltuielilor, ministrul fondurilor europene Marcel Boloș lăsa să se înțeleagă că ar putea fi tăiate inclusiv salarii, însă PSD, prin vocea ministrului muncii Marius Budăi, a negat vehement acest zvon. Mai mult, inclusiv președintele Klaus Iohannis, lider neoficial al PNL, a lăsat să se înțeleagă că nu se pune problema să existe tăieri salariale sau concedieri.

ADVERTISEMENT

”Este într-adevăr o discuție în spațiul public, a luat-o într-o direcție complet greșită. O să vă spun ce cred că se poate face. Situația economică în România e bună, avem creștere economică, în ciuda războiului din Ucraina. Treaba guvernului e să creeze cadrul să atragem banii europeni. Asta trebuie să facă guvernul. Se pare că atunci când s-a construit bugetul pentru anul în curs pe 2023, a existat o oarecare supraevaluare a capacităților de colectare.

Nu e nevoie de tăieri, banii trebuie folosiți mai judicios. Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus nu vor exista tăieri de salarii. Repet, nu vor exista tăieri de salarii. Toți politicienii să rețină, austeritatea nu este o soluție. Eu nu îmi doresc ca prin dezvoltarea României, românii să o ducă mai rău, e o absurditate. Eu vreau ca românii să o ducă mai bine. Oricine în spațiul public spune altceva, e în eroare.

ADVERTISEMENT

Ultimul lucru pe care mi-l doresc e să-și facă românii griji că vor fi dați afară sau li se taie salariile. Nu vor fi dați afară și nu se taie salariile, oricine afirmă altceva greșește. Sunt total împotriva măsurilor alandala, am tot văzut astfel de măsuri. Toate prost gândite. O să am grijă să nu ajungem într-o țopăială bugetară”, a declarat Klaus Iohannis.

, este exclusă această variantă. După ce am sesizat din presă interviul domnului Boloş am căutat şi am văzut şi eu interviul şi domnul Boloş a plecat practic de la sursa răului, aşa cum îi spun eu, şi anume a plecat de la scrierea din PNRR, însă, eu repet, ca să fim foarte clari – da, trebuie să fim atenţi cu cheltuirea fondurilor publice, dar nu cu reducerea salariilor şi nu într-o perioadă în care puterea de cumpărare a tuturor românilor este ameninţată.

ADVERTISEMENT

S-au trecut în PNRR multe lucruri şi în principal la televizor atunci eram doar câţiva sau doi colegi din PSD, dar atunci îi făceaţi nebuni sau îi făceaţi doar politicieni, era Marcel Ciolacu şi Marius Budăi care spuneam că vor fi trecute lucruri în PNRR, lucruri care vor fi unele din ele imposibil de îndeplinit şi altele împotriva oamenilor”, a declarat și ministrul Marius Budăi, vocea PSD-ului în această chestiune.