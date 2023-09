Eli Lăslean, designerul lui Carmen Iohannis, dezvăluiri despre hainele soției președintelui

Eli Lăsnean este celebră în lumea creatorilor de modă din România. Designer pentru Carmen Iohannis, Andreea Marin și alte vedete, designerul ascunde o adevărată dramă sentimentală.

Eli Lăslean, designerul lui Carmen Iohannis, era îngrozită de eșec

Eli Lăslean a devenit, fără doar și poate, un nume de referință al modei românești, care se impune ca o constantă de eleganță și rafinament. A reușit să-și creeze un portofoliu impresionant, având în clientela sa nume importante din viața publică din România. Este designerul primei doamne a țării, Carmen Iohannis. A creat ținute pentru Nadia Comăneci, Andreea Marin, Simona Halep și alte nume celebre din România.

În exclusivitate pentru FANATIK, Eli Laslean ne povestește despre cele mai frumoase și mai îngrozitoare momente din viață ei. Aflăm ce fel de mamă este pentru fiul ei, Marius, și de ce nu s-a mai recăsătorit niciodată. Eli Laslean recunoaște că a câștigat și a pierdut enorm în viață și că notorietatea ei a fost o reală piedică în refacerea vieții sentimentale.

Celebra creatoare de modă ne povestește cum își vindea cartela de mâncare de la facultate pentru a-și cumpără materiale, ce relația strânsă există între ea și Andreea Marin și de ce nu a găsit, încă, bărbatul potrivit. De asemenea, a vorbit și despre relația pe care o are cu prima doamnă a României, Carmen Iohannis.

Eli Lăslean, despre Carmen Iohannis și Andreea Marin

Povestea celebrei Eli Lăsnean a început la Arad, în anul 1991, ca o tânără economistă în fața unei mașini de cusut și cu multă, multă dragoste. Acum, după 30 de ani de carieră, celebra creatoare de modă ne spune ce a câștigat și ce a pierdut în toți acești ani.

“Am câștigat enorm, dar am și pierdut. Există un preț al succesului în toate. Am câștigat încrederea oamenilor, simpatia și aprecierea lor, faimă, recunoaștere, bani și prieteni importanți. Am pierdut însă multe zile senine, vacanțe și timp prețios de relaxare”, spune Eli Lăslean pentru FANATIK.

De-a lungul anilor, creațiile lui au fost purtate de femei celebre precum Angela Similea, Anca Țurcașiu, Monica Davidescu, Simona Halep, Simona Amânar, Bianca Brad, Andreea Marin, Denise Rifai sau .

“Mi-am dorit dintotdeauna să îi creez ținute Andreei Marin și iată că s-a întâmplat. Totul a început la Gala Ellis 30 de la București, când Andreea a prezentat evenimentul și a purtat o rochie create de mine. De atunci, facem echipă și i-am creat mai multe ținute, cred că zece. Are încredere deplină în ceea ce fac, îmi dă doar direcția, îmi spune culoarea și lungimea apoi mă lasă să mă exprim. Suntem pe aceeași lungime de undă”, spune Eli Lăslean.

Nu numai Andreea Marin apreciază ținutele create de Eli Lăslean, dar si Violeta, frumoasa fiică a celebrei foste prezentatoare. Astfel, cunoscuta creatoare de modă a trăit o mare bucurie atunci când Violeta i-a solicitat o rochie superbă la prima apariție în public.

Eli Lăslean, creatoare și pentru Violeta, fiica Zânei

“Violeta, frumoasa și inteligenta ei fiică, își dorea o rochie spectaculoasă pentru prima apariție în public. Nu a fost ușor până am ajuns la forma ideală pe care o avea ea în minte, dar am reușit să o exprim cu ajutorul a 10 metri de tafta. A ieșit ceva într-adevăr spectaculos și, recent, a purtat această rochie și la Arad. Violeta este ambasadoarea proiectului meu.

Este o bucurie foarte mare că nu doar Andreea Marin apreciază ținutele mele, ci și fiica ei adolescentă de 15 ani. Îmi dă o mare încredere în mine. De fapt, dacă e să dau un răspuns final la ce am câștigat în viață, este vorba despre încrederea în mine. Mă simt o femeie împlinită și o persoană valoroasă care a reușit să reziste 30 de ani aproape singură. Doar primii 7 ani au fost împreună cu soțul meu pentru că, de 23 de ani, sunt singură”, mai spune Eli Lăslean.

Ce îi place lui Carmen Iohannis când vine vorba de haine

Ca o încununare a efortului depus pe parcursul carierei sale în lumea modei și ca o recunoaștere a valorii, în anul 2015, Eli Lăslean devine prima ținutele purtate de Carmen Iohannis în întâlnirile președintelui fiind deosebit de apreciate.

“Doamna Iohannis iubește calitatea. Discutăm mereu despre ce și-ar dori și îi arăt propuneri de materiale pentru ținute. Referitor la culori, le preferă pe cele pastel în mod special.

Seara, însă, sau la un cocktail, alege albastru royal sau, uneori, culori mai intense. Colaborez foarte bine cu doamna Carmen Iohannis, mă lasă să mă exprim, se simte bine în hainele mele, avem o colaborare foarte strânsă”, ne-a dezvăluit Eli Lăslean despre Carmen Iohannis.

Drama secretă a creatoarei Eli Lăslean

Eli Lăslean a trăit o poveste de dragoste unică. Și-a cunoscut viitorul soț, pe Adrian, la un spital unde s-a internat de urgență, și din acel moment nu s-au mai despărțit. Doar că, din păcate, s-au despărțit înainte de vreme, drama morții bărbatului bântuind-o și acum pe creatoare.

“L-am cunoscut pe Adrian la Spitalul Studențesc din Timișoara. Eram studentă în anul 2 și, într-o noapte, m-au apucat niște dureri cumplite în abdomen, am fost dusă de colegi la spital. Făcusem colică renală și îmi era frică de operație, dar n-a fost cazul. Am ieșit după câteva zile la sala de mese, am văzut o masă cu doi băieți și un loc liber și m-am așezat.

Unul dintre băieți era Adrian. Era foarte simpatic, m-a învățat să joc table și am început să ne petrecem timpul împreună. Mi-a spus că joacă tenis și că o ajută pe mama lui în gospodărie și am simțit că este profilul de băiat care îmi trebuie mie”, povestește Eli Lăslean pentru FANATIK.

”M-am trezit capul familiei”

Anul 1998 a fost anul negru în care l-a pierdut pe soțul ei, Adrian, într-un tragic accident pe Valea Oltului. Mergeau spre București pentru a mai cumpăra două mașini de cusut. Lovitura cumplită a dezechilibrat-o pe moment, dar dorința de a continua visul frumos pe care îl aveau împreună a fost mai puternică.

“Când l-am pierdut am simțit că totul se prăbușește în jurul meu dar credința în visele noastre și în dreptatea divină mi-a dat forța să merg mai departe. Dintr-o dată m-am simțit capul familiei și aveam sentimental datoriei atât pentru fiul nostru minor, cât și pentru părinții mei, dar mai ales pentru 25 de angajați ai Casei de Modă.

Am avut mereu o atitudine echilibrată, asta datorită educației pe care am primit-o de la părinții mei. Am pornit în marș fără el, dar mereu cu el în suflet. Pierderea lui a fost cea mai cumplită lovitură pe care am primit-o de la viață. Succesul care a urmat a fost, în mare parte, umbrit pentru mine de această durere pe care am purtat-o în suflet atâția ani”, declară Eli Lăslean, pentru FANATIK.

“Mi-a fost groază că nu mă voi descurcă fără Adrian”

A trăit o poveste de dragoste unică alături de soțul său, dar și-a dorit să-și refacă viața sentimentală. Totuși, creatoarea de modă recunoaște că nu a găsit, încă, bărbatul la brațul căruia să fie fericită. Asta deși, recunoaște designerul, a încercat de câteva ori.

“După experiența prin care am trecut mi-a fost groază că nu mă voi descurcă fără Adrian. Era competent, inteligent, o forță. Sfaturile lui mă ajutau foarte mult și de aceea mi-a fost atât de frică de eșec. Marius îi seamănă, este un brav urmaș al tatălui său. Părerea mea este că bărbatul, într-o căsnicie, este ca un catarg iar femeia este pânza. Orice ar fi, catargul rămâne acolo, este elementul de stabilitate. (…)

”Nu mi-am refăcut viața”

Nu mi-am refăcut viață personală, nu m-am recăsătorit, dar am avut trei relații în acești 25 de ani. Se pare, însă, că nu am ales bine… După ce am trăit 20 de ani lângă soțul meu, un bărbat adevărat, care avea tot ce-și poate dori o femeie, mi-e foarte greu să mă ‘împac’ cu altceva. Pe moment mă străduiesc, înțeleg că nimeni nu-i perfect. Dar când ai parte de o iubire adevărată, onestă și sinceră, e mai greu să accepți altceva.

Notorietatea obținută după ce el n-a mai fost a reprezentat pentru mine o piedică gravă în refacerea vieții sentimentale. Mulți dintre cei care mă curtau erau deranjați de faptul că eram cunoscută. Eram considerată o femeie puternică, apăream la televizor… Succesul poate fi o povară din punctul ăsta de vedere. Cu toate acestea sunt optimistă, cred că acel bărbat pe care îl doresc lângă mine există”, spune Eli Lăslean, pentru FANATIK.