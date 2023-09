Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de școală. Ținuta a fost special aleasă pentru această zi

A început un nou an școlar, iar Carmen Iohannis nu avea cum să nu le fie alături elevilor săi de la liceul la care predă în Sibiu. Prima Doamnă este dirigintă, iar în prima zi a ales să poarte o ținută aleasă special pentru eveniment. Nu este prima dată când optează pentru această culoare.

Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de școală

Anul acesta, Carmen Iohannis este diriginta clasei a X-a, la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr, unde predă în Sibiu. Ca de fiecare dată, le-a fost alături elevilor săi și a trăit îmreună cu aceștia emoțiile unui nou început. Prima Doamnă a surprins mai multe imagini de la festivitate.

ADVERTISEMENT

Aceasta apare printre copii, iar aceștia zâmbesc larg, semn că se bucură să o aibă ca profesoară. Ce a ieșit în evidență a fost și de această dată Și anume o rochie albastru turcoaz, cu mâneci scurte și strânsă în talie.

De altfel, nu este întâia dată când Prima Doamnă a României optează pentru această culoare. Ba chiar se poate spune că a făcut o adevărată pasiune pentru ea, având în vedere că a inclus-o până acum la ținutele purtate la mai multe evenimente.

ADVERTISEMENT

În nuanțe de albastru, a mai apărut până acum și la vizita Papei în România, la Zilele Europei, precum și atunci când l-a însoțit pe Klaus Iohannis la vizita oficială în Statele Unite ale Americii și l-a întâlnit pe Donald Trump.

Ținuta a fost aleasă special pentru această zi

Rochia a fost creată de Eli Lăslean, designer-ul care a semnat până acum numeroase ținute purtate de Carmen Iohannis, . Creatoarea de modă a menționat că Prima Doamnă și-a dorit ceva simplu, dar în același timp clasic și elegant.

ADVERTISEMENT

„Nu este pentru prima dată când Prima Doamnă a României alege să poarte în prima zi de școală o ținută creată de mine. În ultimii 7 ani, am avut bucuria și onoarea de a crea pentru doamna Carmen Iohannis zeci de ținute, pentru diverse evenimente, de la începerea școlii și până la întâlnirile oficiale ale Președintelui României.

Anul acesta, Prima Doamnă a ales o rochie de culoarea aqua vivace, dintr-un brocard cu elastan. Prima Doamnă preferă, întotdeauna, o linie simplă, îmi atrage atenția de fiecare dată. Această rochie a fost realizată exact în acest sens.

Am abordat o simplitate studiată și o linie clasică, așa cum îi place Primei Doamne. E propunerea mea. I-am propus două ținute, iar aceasta a fost ținuta aleasă” , a declarat designer-ul Eli Lăslean, care are o experiență de 30 de ani în modă, despre ținuta aleasă special de Carmen Iohannis pentru începutul noului an școlar, conform