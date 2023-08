Aventura FCSB-ului în cupele europene s-a încheiat, după din turul al treilea preliminar al UEFA Conference League. Elias Charalambous a criticat vehement arbitrajul în urma cartonașului roșu văzut de Vlad Chiricheș.

Elias Charalambous, dezamăgit după eliminarea FCSB-ului din Conference League: „După cartonașul roșu a fost foarte dificil”

Marcus Ingvartsen, în aceast vară de la Mainz, a marcat ambele goluri ale danezilor. Elias Charalambous a fost extrem de dezamăgit la finalul partidei din Danemarca. Antrenorul cipriot era convins că FCSB ar fi avut șanse la calificare, dacă ar fi înscris la ocaziile avute.

„Cu siguranţă nu suntem fericiţi, pentru că ne doream să ne calificăm în turul următor. Aşa este în fotbal. Cred că am început bine meciul, noi am avut şansele mari de a marca. Am avut 3-4 ocazii, nu am reuşit să marcăm şi ei au condus dintr-un penalty. Cred că după cartonaşul roşu era foarte dificil pentru noi.

Continuăm, urmează meciul din campionat şi trebuie să ne concentrăm la asta. Am avut timp după penalty, dar cum v-am spus înainte. Dacă ai astfel de şanse şi nu marchezi… era un moment în care puteam trece în avantaj”, a declarat Elias Charalambous, confom .

Elias Charalambous a răbufnit la adresa arbitrajului: „Chiricheș nu a făcut nimic!”

Șansele FCSB-ului la calificarea în play-off-ul UEFA Conference League au devenit aproape inexistente după cartonașul roșu primit de Vlad Chiricheș în minutul 62. Elias Charalambous consideră că fundașul central al roș-albaștrilor nu trebuia să vadă primul cartonaș galben în prelungirile primei reprize.

„Pentru mine nu este corect acordat cartonaşul roşu. Consider că primul cartonaş galben primit de Chiricheş a fost luat fără motiv. Nu a făcut nimic! Când faci o greşeală ca şi arbitru şi acorzi un cartonaş galben, se întâmplă şi lucruri de astea.

Orice am spune acum şi despre faza penalty-ului, nu mai contează. Acum trebuie să ne gândim la ce urmează! Trebuie să ne concentrăm pe câştigarea campionatului, acesta este obiectivul nostru din acest sezon. Ne întoarcem la Bucureşti şi trebuie să ne concentrăm pe jocul de duminică”, a mai spus Elias Charalambous.

Gigi Becali, dur cu Elias Charalambous după Nordsjaelland – FCSB 2-0: „Au făcut cum au vrut ei”

Gigi Becali a declarat la finalul partidei dintre Nordsjaelland și FCSB că antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii sunt principalii responsabili pentru deznodământul confruntării din Danemarca. Finanțatorul susține că cei doi au greșit atât echipa de start, cât și schimbările.

„Glumeam și eu! Ce măsuri să iau? O să fac treaba mea cum trebuie s-o fac și nu mai fac cum vreți voi și cum spuneți voi că trebuie să fac. Adică să nu mă bag, dacă mă băgam eu ieșea așa?

Nu m-am sfătuit cu ei, au făcut cum au vrut ei, de-acum înainte o să am grijă. Prima dată au spus că vor să joace cu Băluță atacant și am fost de acord, după s-a accidentat Băluță și au spus că vor să joace cu Compagno și au venit după cu formula aia”.

„M-au informat, am spus că fac ca ei, că mergea echipa. Băluță a făcut o entorsă. Nici schimbările nu s-au făcut bine, Chiricheș a făcut greșeala aia… Noi avem 11 jucători pe teren, dar noi nu avem un antrenor să îi antreneze la corner. Olaru nu poate să ridice mingea. Piticania aia de la CFR, pe care l-a luat Rapid, cum poate să bată cornerul”, a spus Gigi Becali, la TV DigiSport.