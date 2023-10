Eliminare dură la Chefi la Cuțite: „A fost depășită de situație”

Ediția Chefi la cuțite de duminică, 1 octombrie 2023, a fost una încărcată de emoție și tensiuni, la finalul căreia încă un concurent a plecat acasă. Echipa unuia dintre cei bucătari profesioniști a mai pierdut un om de bază.

Eliminare dureroasă la Chefi la cuțite

Ediția de duminică, 1 octombrie 2023, a emisiunii Chefi la cuțite i-a ținut pe cei de acasă cu sufletul la gură pe tot parcurusul difuzării, căci a fost plină de o mulțime de evenimente neprevăzute.

Nu au lipsit momentele tensionate. Au existat conflicte și chiar accidentări, iar la final, echipa lui Florin Dumitrescu, a rămas fără un om de bază.

Este vorba desprea Mariana Sîrbușcă, concurenta în vârstă de 61 de ani. Femeia originară din Bacău și-a adus contribuția la aproape toate victoriile echipei, dar seara nu a fost cu noroc pentru ea.

Jurații nu au fost dați pe spate de ceea ce a reușit să pună în farfurie, astfel că preparatul său a obținut numai șapte puncte, nota care a însemnat pentru ea finalul participării la Chefi la cuțite.

Cu toate acestea, concurenta nu a fost dezamăgită, ci mai degrabă recunoscătoare pentru că a reușit să ajungă până în această etapă, să-și cunoască colegii și să traiscă alături de ei emoții intense.

„Eu mă simt foarte mulțumită că am ajuns până în momentul de față. Că am experimentat, că am putut să stau între tineret, să socializez, să râd cu ei, am plâns cu ei.

Experiența Chefi la cuțite pentru mine a însemnat o provocare mare. O să rămân cu ea până la sfârșitul zilelor”, au spus Mioara Sîrbușcă la Chefi la cuțite, în timp ce colegii, care s-au atașat de ea, s-au întristat că pleacă.

Cum a reacționat Florin Dumitrescu

La rândul lui, Florin Dumitrescu a mărturisit că faptul că o concurentă bună din echipa lui îl întristează. Juratul a afirmat că, din nefericire, Mioara Sîrbușcă a fost depășită de situație.

„Doamna Mioara, din păcate, a fost depășită de situație, cu un ingredient destul de greu să îl cunoști în cultura românească și să faci ceva cu el. Îmi pare rău că pierdem om”, a afirmat Florin Dumitrescu.