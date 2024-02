Eliminarea de la Survivor România, mină de aur pentru Roxana Nemeș! Bani grei pentru Faimoasă

Roxana Nemeș, noi detalii după eliminarea sa de la Survivor România All Stars 2024. Fosta concurentă din tabăra Faimoșilor a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK planurile sale de viitor și nu numai. Ce afacere a pus la cale?

Roxana Nemeș, o nouă sursă de venit după eliminarea de la Survivor România All Stars. Ce afacere și-a deschis

Roxana Nemeș are o nouă sursă de venit după . Artista și-a deschis o afacere care i-ar putea dubla sau chiar tripla veniturile pe care le-a încasat pe tot parcursul șederii în junglă. Silueta sa impecabilă îi este de mare ajutor în acest sens.

Cântăreața pleca din emisiunea care se desfășoară peste Ocean, pe data de 8 februarie. Staff-ul a fost cel care a hotărât ca ea nu mai ia parte la probe, din cauză că i s-au depistat probleme de sănătate.

Acestea au legătură cu boala de care a fost operată în trecut, endometrioza. Totuși, artista ne-a asigurat că nu este vorba despre complicații apărute, ci doar despre măsuri de precauție. De altfel, nu se aștepta ca în acest sezon să părăsească concursul din motive medicale.

”Normal că nu! (nu se aștepta să fie eliminată pe criterii medicale, n.r):)). Dar bine că sunt bine acum. Și că nu am făcut complicații. Sănătatea e pe primul loc”, ne-a declarat vedeta.

Roxana Nemeș nu poartă ranchiună colegilor care și-au dorit-o eliminată

De asemenea, Roxana Nemeș ne-a mai spus că nu este supărată pe colegii săi pentru că au propus-o de două ori, anterior, pentru a pleca acasă. De altfel, nici ea nu-și vedea un parcurs foarte îndelungat în noul sezon al Survivor România. În schimb, se miră de eliminarea Elenei Marin. Aceasta nu a mai reușit să rămână în emisiune după ce a pierdut duelul eliminatoriu cu Jorge.

”Nu sunt (supărată, n.r). Au făcut cum au crezut de cuviință. Și nu i-am blamat. Pentru că am hotărât să ne votăm pe plan sportiv. Și mi-am asumat treaba asta, după cum s-a văzut. Am jucat, de fiecare dată, la dueluri cu capul sus și da, am reușit să rămân pe barba mea. Ceea ce îți dă încredere.

Nu mi-am propus cât să stau. Nu ține doar de tine. E atât cât vrea Dumnezeu! Și m-a apărat de ce era mai rău. M-am rugat încontinuu, să stau atât cât să fiu sănătoasă și să mă întorc întreagă acasă (…) Am fost foarte uimită ( de eliminarea Elenei Marin, n.r). Merita să rămână mai mult. Dar ăsta e Survivor”, ne-a mai mărturisit vedeta.

Roxana Nemeș și-a lansat propria gamă de costume de baie

Întrebată de planurile pe care le are odată cu revenirea în România, Roxana Nemeș ne-a mărturisit că are, de fapt, foarte multe, iar printre acestea se numără și dezvoltarea brandului său de costume de baie. O afacere pe care recunoaște că

”Foaaaarte multeeee!! 😁 Deocamdată mă bucur de familie și de toate lucrurile frumoase. Și muuultă treabă! Concerte, campanii. Plus că am lansat și brand-ul meu de costume de baie, odată cu participarea la Survivor.

Și mă bucur într-un fel că m-am întors, ca să mă pot ocupa așa cum trebuie. Va invit să vedeți modelele pe . 😌 Mulțumesc! Și să avem un an extraordinar!”, a declarat Roxana Nemeș, în exclusivitate pentru FANATIK.

Roxana Nemeș este posibil să aibă mult succes cu brandul său. Asta deoarece arată foarte bine și chiar a primit complimente la Survivor legate de cât de bine îi vin costumele de baie pe care le-a purtat și pe care le promovează intens pe contul personal de