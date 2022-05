Eliminarea lui Doru Răduţă de la Survivor 2022 i-a supărat pe fani: “Nu merita să plece”

Pentru Doru Răduță, Survivor România 2022 s-a terminat, iar eliminarea concurentului din echipa Vulturilor i-a supărat pe internauți, care au lăsat sute de mesaje în mediul online. Acesta a fost nominalizat alături de Marian Drăgulescu și Blaze.

Eliminarea lui Doru Răduţă de la Survivor 2022 i-a supărat pe fani

Telespectatorii , mai ales că au criticat atitudinea pe care a avut-o față de coechipierii săi. Fanii au lăsat numeroase comentarii pe rețelele sociale după ce au aflat că Doru Răduță pleacă acasă.

De altfel, mulți sunt de părere că Marian Drăgulescu ar fi trebuit să fie eliminat din punct de vedere sportiv.

Unii telespectatori acuză Pro TV pentru faptul că voturile lor nu ar fi reale, dat fiind faptul că Blaze este atât de criticat în mediul online.

“Păcat, aș fi vrut să zboare Blaze. Îmi pare rău pentru Doru…Tip de treabă, aș zice chiar simpatic, inteligent cum puțini in sezonul ăsta…Fără răutate și ranchiună, a tratat totul cu filozofie…Senin și echilibrat la orice nominalizare, fie pentru eliminare, fie pentru exil.”

“Felicitări, Doru!!! Un om bun, fără hate-uri și răutăți inutile și gratuite.”/ “Trebuia să plece Blaze, cel mai slab”/ “Îmi pare rău pentru Doru…Marian este cel care trebuia să plece.”/ “Nu merita să plece. Dar Pro TV știe mai bine, nu publicul”

“Trebuia să plece Blaze …Doru un tip simpatic, inteligent aș spune …dar asta e. La fel putea pleca Marian care este din ce în ce mai slab. În niciun caz nu trebuia să plece Doru…”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor, pe .

Doru Răduță, prima reacție după ce a fost eliminat

După ce , acesta din urmă a spus câteva cuvinte despre experiența de la Survivor România 2022.

“Îmi pare rău că eu sunt cel care pleacă. Mă bucur că am trecut prin toate etapele, mă bucur că am demonstrat că îmi pot îmbunătăți situația, că am crescut de la etapă la etapă. Am trecut prin absolut tot ce a putut oferi Survivor. (…)

Am demonstrat că sunt un jucător puternic, le-am făcut față tuturor Tigrilor în parte. Nu m-am omorât cu sportul, fizicul m-a ajutat să fiu destul de dibace, destul de rapid. Din 30 de jucători am ajuns în ultimii 10.

Sper ca cel mai bun om, sportiv, nesportiv, social, nesocial om la final să câștige premiul cel mare. Eu îl voi aplauda, voi fi mândru de el, cum sunt de toți nouă care rămân în urma mea. E cea mai plăcută experiență pe care am trăit-o. Plec cu fruntea sus.”, a spus Doru la .

Doru Răduță nu a venit de la începutul competiției în Republica Dominicană. Acesta a intrat în echipa Războinicilor în urmă cu trei luni și a avut parte de două exiluri de-a lungul timpului. De asemenea, aceasta a fost a treia oară când a fost nominalizat pentru eliminare.

Au mai rămas doar nouă concurenți la Survivor România. Din echipa Vulturilor au rămas Alex Delea, Blaze, Elena Chiriac și Marian Drăgulescu. În echipa adversă, cea a Tigrilor, au mai rămas cinci concurenți: Ștefania Ștefan, Ionuț Popa, Alexandru Nedelcu, Oana Ciocan și TJ Miles.