Elina Svitolina, declarație controversată despre rusoaice: „Mă simt ca-n război”

Elina Svitolina a revenit pe terenul de tenis în acest an, după ce a născut. Jucătoarea din Ucraina a fost în atenția publică , cât și pentru poziția fermă pe care o are împotriva jucătoarelor din Rusia și Belarus, în contextul conflictului armat din țara vecină României.

Elina Svitolina, declarație controversată despre meciurile împotriva rusoaicelor: „Mă simt ca-n război”

Elina Svitolina s-a reîntors cu succes pe terenul de tenis după o bună perioadă de timp. Jucătoarea în vârstă de 29 de ani a câștigat titul cu numărul 17 al carierei în acest sezon, reușind să ajungă până în sferturi la Roland Garros și semifinale la Wimbledon.

ADVERTISEMENT

Revenită pe terenul de tenis, Elina Svitolina a fost extrem de vocală și , în urma invaziei ruse asupra Ucrainei. Aflată pe locul 25 WTA, Svitolina a mers pentru prima oară în Ucraina după războiul declanșat de Rusia.

Svitolina a vorbit despre sentimentele care o încearcă în momentele în care înfruntă jucătoare din Rusia. Jucătoarea a comparat terenul de tenis cu un teatru militar. „Încă nu este deloc uşor, sunt încă multe lucruri care continuă să se întâmple, atât pe teren, cât şi în afara lui.

ADVERTISEMENT

„Simt că ele reprezintă țara lor și eu pe a mea. Simt că e ca un război”

A merge într-un vestiar unde sunt rusoaice necesită cheltuirea a multă energie din partea mea, pentru că simt că ele reprezintă ţara lor şi eu o reprezint pe a mea. Într-un fel, simt că e ca un război.

Nu e unul propriu-zis, evident, dar există diferite tipuri de bătălii în acest război, aşa că, de fiecare dată când ies pe teren împotriva lor, simt o motivație suplimentară.

ADVERTISEMENT

În egală măsură, sunt conştientă de câţi oameni din Ucraina se uită la aceste meciuri şi simt că am o responsabilitate. Pierd multă energie în aceste dispute, dar ies pe teren şi mă lupt ca şi cum aş fi un soldat ucrainean”, a declarat Elina Svitolina, conform .

Elina Svitolina, după semifinala de la Wimbledon 2023: „Războiul m-a făcut mai puternică”

Elina Svitolina a ajuns până în semifinale la Wimbledon în actuala stagiune. În sferturi, jucătoarea din Ucraina a trecut de Iga Swiatek, scor 7-5, 6-7(5), 6-2. Svitolina a pierdut în penultimul act împotriva Marketei Vondrousova, scor 3-6, 3-6.

ADVERTISEMENT

După victoria cu Iga Swiatek, Svitolina declara că războiul din țara sa a făcut-o mai puternică. „Cred că războiul m-a făcut mai puternică. Din punct de vedere mental, nu mai văd situaţiile dificile ca pe un dezastru. Există lucruri mai rele în viaţă. Sunt pur şi simplu mai calmă.

Pentru că abia m-am întors, cred, de asemenea, că am o presiune diferită. Vreau să câştig, am această motivaţie uriaşă de a mă întoarce în top. Faptul că am un copil şi războiul m-au făcut o persoană diferită.

Ştiu că mulţi oameni din Ucraina ne urmăresc. Am primit un număr foarte mare de mesaje după ce am ajuns în optimi. Astăzi nu mi-am verificat încă telefonul, dar cred că vor fi mult mai multe mesaje. Mă bucur că pot aduce puţină fericire în vieţile lor”, declara Svitolina pentru L’Equipe.