Ștefan Popescu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre situația din sportul românesc. Președintele Federației de Pescuit Sportiv , iar acesta a fost contactat urgent de Gigi Becali.

Ștefan Popescu analizează lupta dintre CSA Steaua și FCSB: „Agenția Națională pentru Sport a recunoscut-o”

pentru identitate, iar Ștefan Popescu a pus lupa pe situația dintre cele două cluburi. Președintele Federației de Pescuit Sportiv susține că formația deținută de Gigi Becali este continuatoarea echipei, care a câștigat Cupa Campionilor.

„Din câte știu s-a făcut o asociație privată în jurul anul 2000 la FCSB. În momentul în care este înscrisă în registrul asociaților de la judecătoria teritoarială, iar Agenția Națională pentru Sport a recunoscut-o și i-a eliberat certificat de identitate sportivă, certificat de funcționare și aviz de constituire este structură sportivă de drept privat.

Certificatul de identitate sportivă, autorizația de funcționare și avizul de constituire se pot elibera doar în baza unei cereri la care se atașează actul constitutiv, statutul, hotărârea judecătorească prin care ai dobândit personalitate juridică și extrasă din certificatul de înregistrare de la registrul asociaților și fundaților.

Aceste documente sunt obligatorii pentru a fi recunoscut ca structură sportivă. Obligatoriu este ca această asociație să aibă hotărâre judecătorească definitivă prin care a dobândit personalitate juridică ca asociație”.

Contestatarul CSA Steaua, contactat urgent de Gigi Becali: „I-am explicat că, legal, FCSB e succesorul clubului Steaua!”

„Nu are domnul Gigi Becali atâția bani să mă plătească pe mine. Nu mă poate cumpăra nimeni și nici să mă ducă de nas. Spre surprinderea mea m-a sunat Gigi Becali după câteva zile de la emisiune, să mă întrebe ce și cum.

M-a întrebat cum e cu treaba asta. I-am explicat faptul că dânsul este succesorul clubului Steaua pentru că acesta nu s-a reorganizat în termenul prevăzut de lege ca persoană juridică de drept privat.

Mă mir că avocații dumnealui nu au sesizat această subtilitate a legii, care obliga toate structurile sportive să se reorganizeze în conformitate cu legea. Am rămas surprins când m-a sunat, probabil a discutat cu domnul Dragomir.

Nu am nicio treabă cu CSA Steaua, am treabă cu legea. Mai sunt și oameni integri în România, care cred în lege și în aplicarea ei. Nu se poate construi ceva cu un lucru, care a început cu un furt. Doar cine nu a făcut nimic nu are dușmani", a spus Ștefan Popescu

Contestatarul CSA Steaua, contactat urgent de Gigi Becali