Eliza Natanticu de la Asia Express, în brațele altui bărbat. Este Cosmin gelos?

Eliza Natanticu de la Asia Express și-a pus admiratorii pe gânduri cu noul ei videoclip muzical. Mulți s-au întrebat dacă soțul ei, actorul Cosmin Natanticu, nu a fost gelos la vederea imaginilor.

”De vină suntem noi” este intitulată piesa Elizei, care a adunat mii de vizualizări. În videoclip, Eliza apare în brațele unui actor, alături de care face câteva gesturi tandre.

Eliza Natanticu, mișcări senzuale pe un iacht

Totodată, Eliza apare în câteva secvențe în costum de baie, la piscină. Mai mult, Eliza face și câteva mișcăria senzuale în timp ce se află pe un iacht. Melodia face trimitere la sezonul de vară și a fost postată pe contul de youtube al Elizei, în perioada difuzării

Eliza Natanticu, despre cea mai grea probă din competiția Asia Express: ”Când a trebuit să înot”

Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu sunt . Acolo, ei parcurg ”Drumul Împăraților”și iau parte la probe dificile, alături de alte 8 echipe.

Concurenta a mărturisit că cel mai greu moment din cursă a fost atunci când a trebuit să obțină amuleta și să înoate. Un alt episod dificil a fost atunci când s-a accidentat la picior.

”Cea mai grea probă a fost atunci când ne-am luptat pentru amuletă și a trebuit să înot. Cosmin este un bun strateg, de aceea l-am ales.

M-am accidentat de doua ori, am căzut pentru că eram foarte obosită și mi-a fugit piciorul într-o parte și a doua oară când am alergat ca să îi prindem din urmă pe Emi și Cuza, am simțit o durere la genunchi”, a spus Eliza Natanticu la emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”.

Legat de amuletă, Cosmin și Eliza Natanticu au fost primii care au reușit să o câștige, în celebra competiție. Valoarea ei a fost de 1.000 de euro, iar pe lângă asta s-au ales cu două răcoritoare.

”În prima săptămână, oamenii au fost foarte ok și la cazări. Chiar dacă umblai un pic, oamenii te primeau în case, mai ales că noi am mers pe timp de pandemie.

În Turcia, sâmbăta și duminica era lockdown. Nu erau mașini pe stradă, a fost foarte greu. Chiar și așa, au fost foarte primitori, îți puneau pe masă tot ce aveau.

Am avut foarte mare noroc că seara când anunțat prin walkie talkie că s-a terminat și că să ne căutăm cazare, noi am găsit în câteva minute, era șase jumate seara, în condițiile în care echipa lui Connect-r și Shift căutau cazare la 12 noaptea”, a relatat actorul Cosmin Natanticu pe