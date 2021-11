Elwira Petre, probleme grave. Ce a pățit soția lui Mihai Petre de la Asia Express

Vedeta a descoperit că are probleme serioase de sănătate. Mărturia a fost făcută în cadrul competiției de la Antena 1, moderată de Irina Fodor.

Soția lui Mihai Petre a povestit ce a pățit. Cu ochii în lacrimi, chiar în timpul cursei spre Ierusalim a scos la iveală situația prin care a trecut.

Mihai și Elwira Petre, dezvăluiri despre un moment dificil. Ce s-a întâmplat cu câștigătorii de la Asia Express

„Vreau să-ți mulțumesc că ai rămas puternică și sănătoasă, că m-ai speriat rău. Am avut un moment foarte dificil în care am crezut că Elwira are o problemă de sănătate iremediabilă.

Cineva ne-a anunțat că Elwira este foarte bolnavă și că… ”, i-a spus Mihai Petre soției sale, Elwira, în finala Asia Express 4, notează .

Frumoasa blondină a fost cea care a vorbit deschis despre problema medicală cu care a fost diagnosticată. Dansatoarea a aflat că ar putea avea o tumoare.

Elwira Petre a reușit să treacă cu bine peste momentele neplăcute, având un sprijin important în persoana fostului , de la Pro TV.

„Că am o tumoare pe coloană, asta mi s-a spus și Mihai a fost cel mai apropiat și cel mai bun cu mine. Numai la el mă gândeam în momentul ăsta.

El, de fapt, a fost cel care m-a ajutat să trec peste, dar și să ne schimbăm total, dar total gândirea despre viață”, a precizat dansatoarea din Polonia, mai arată sursa citată.

Mihai și Elwira Petre, o familie frumoasă și sănătoasă

„Ne dorim același lucru: să fim sănătoși, familia noastră să fie sănătoasă. Nu ne dorim nimic mai mult! Dacă avem asta, restul nici nu mai contează”, a mai spus Mihai Petre.

Iată că dorința câștigătorului de la Asia Express s-a îndeplinit. Cei doi dansatori formează o familie frumoasă și unită, alături de fiicele lor, Catinca și Ariana.

Sunt împreună de peste 20 de ani, iar de 13 ani sunt soț și soție. Nunta ca-n povești s-a desfășurat la Palatul Știrbei, în timp ce cununia religioasă a avut loc la Biserica Domnița Bălașa.