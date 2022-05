Emilia Popescu, Nae Caranfil și Oana Pellea, despre Viorica Vodă și hărțuirea sexuală! Între ”Act de curaj” și ”Nu comentez”

Dezvăluirile făcute de actrița Viorica Vodă, pe scena de la Gala Gopo, în care a povestit că a avut nevoie de tratament psihologic au fost comentate de regizorul filmului Filantropica, Nae Caranfil, dar și de actrițele Emilia Popescu și Oana Pellea, cele două poziționându-se total diferit în discuția legată de hărțuirea sexuală.

Ce spune Nae Caranfil, regizorul filmului Filantropica, după de Viorica Vodă s-a plâns de hărțuire sexuală

Viorica Vodă a urcat pe scena de la Gala Gopo și a vorbit de hărțuirea sexuală pe care a fost nevoită să o îndure după apariția în filmul Filantropica. Jucând un rol în care a avut și scene fierbinți pentru vremea aceea, actrița a explicat că a fost ”confundată” ulterior cu personajul interpretat.

ADVERTISEMENT

Nae Caranfil, în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit despre ceea ce ar fi pățit actrița care a făcut un rol mare interpretând-o pe Diana, tânăra de care se îndrăgostește Ovidiu, profesorul interpretat de Mircea Diaconu.

”Nu pot să spun decât că îmi pare rău. Îmi pare rău că a pățit lucruri de genul ăsta! Nu aș vrea să comentez mai multe. Eu nu știu de niciun caz. Eu tot ce am făcut a fost să îi ofer un rol de debut într-un film. Acum, mai departe, ce i s-a întâmplat ei, îmi pare rău să aud, dar nu știu…

ADVERTISEMENT

Sigur că am auzit de asemenea lucruri, dar nu în ceea ce o privește pe ea. Nu pun la îndoială că s-ar fi putut întâmpla lucruri de genul ăsta în urma prestației ei din Filantropica, dar nu am ce să spun mai departe pentru că nu știu. Și chiar dacă aș fi știut, evident că nu aș fi comentat așa ceva. Aș vrea să ne oprim aici, atât am de spus”, ne-a spus regizorul Nae Caranfil.

Viorica Vodă, susținută de Emilia Popescu: ”Nu este de râs și nici de judecat”

recunoaște că gestul făcut de Viorica Vodă este de înțeles și, mai mult chiar, ar trebui să fie susținută de toți cei care s-au aflat, în acel moment în sală, la decernarea premiilor Gopo, eveniment la care ea a lipsit.

ADVERTISEMENT

”Eu consider că a fost un act de curaj, nu a avut unde să se exprime. Unii mai spuneau că de ce a făcut-o la Gala Gopo. Dar unde să o fi făcut? Adică a fost ea invitată la vreo emisiune? Unde să o facă? Era un moment în care toată lumea sărbătorea și a simțit nevoia să spună lucrul ăsta”, a spus, pentru FANATIK, actrița Emilia Popescu.

Mai mult, cum ea a lipsit de la evenimentul la care s-au adunat atâtea nume mari ale filmului, a urmărit ce s-a întâmplat după ceea ce a citit și, subtil, i-a și ”înțepat” pe colegii Vioricăi Vodă care se amuzau în timp ce actrița vorbea despre o chestiune atât de serioasă precum hărțuirea sexuală.

ADVERTISEMENT

”A vrut să mărturisească un lucru dificil prin care a trecut și nu este de râs și nici de judecat. Lumea e ipocrită, ca în toate breslele, nu suntem noi mai cu moț. Iar la o gală toată lumea e poleită, nu venim să spunem adevărul.

ADVERTISEMENT

Femeia asta a ținut să mărturisească, nu e de râs… S-a văzut ce… (a fost pe scenă, n.red.). Nu comentez ce au făcut colegii ei de film. Sau ce nu au făcut, mai bine zis. Asta nu se face. Adică nu poți să râzi de cineva când ai văzut că s-a împiedicat și și-a spart capul”, a mai spus Emilia Popescu, pentru FANATIK.

Emilia Popescu e convinsă că nu se vorbește despre hărțuirea sexuală din lumea scenei din cauza fricii

Precizând că ea nu a fost niciodată hărțuită sexual de vreun coleg, regizor, director, producător, Emilia Popescu a vorbit despre fenomen și la modul general. Actrița este convinsă că lumea tace din cauza fricii față de influența celor puternici din industrie.

”Am auzit și eu de asemenea cazuri (de hărțuire, n. red.), se întâmplă la toată lumea. Eu nu am pățit-o. A fost o mărturisire pe care simțea nevoia să o facă și foarte bine că a făcut-o, după părerea mea. Lumea nu vorbește pentru că se feresc de lipsa de reacție, de judecata oamenilor.

Nimeni nu dă nume… Probabil nu se vorbește de frică, că sunt persoane influente și se tem să nu fie crezuți. Le este teamă că dau naștere unor reacții de genul ”sanchi, de ce s-a trezit acum?”. Mișcarea care a fost în America a fost cu subiect și predicat. La noi, fiind o țară mai mică, în care e mai greu de trăit, nu se vorbește”, spune Emilia Popescu, pentru FANATIK.

Ce ar fi făcut Emilia Popescu dacă ar fi fost în pielea Vioricăi Vodă

Emilia Popescu a răspuns la întrebarea FANATIK cu privire la cum ar fi reacționat ea dacă ar fi fost hărțuită sexual. Și, sinceră așa cum o știm, ne-a recunoscut că i-ar fi fost dificil. ”Nu știu, s-ar putea să fi fost și eu la fel de lașă și fricoasă. Dar cu siguranță nu aș fi acceptat.

Pentru că una este să fii hărțuit și să accepți ca să mergi mai departe și alta este să nu accepți, să îți asumi faptul că s-ar putea să nu mai calci pe acolo, pe la lucru. Din ce a spus ea nu știu ce să înțelege, dar e un subiect foarte sensibil. Cele din America au vorbit după ce au acceptat și au făcut meserie pentru că au acceptat. Asta a fost și scuza. Eu nu știu dacă aș fi spus numele, dar cu siguranță nu aș fi acceptat”, mai spune Emilia Popescu, pentru FANATIK.

De altfel, recunoaște Emilia Popescu, poziția celui hărțuit este una cât se poate de dificilă. Mai ales când este vorba de un hărțuitor într-o poziție de putere. Fie că este director, producător, regizor, profesor…

”Lumea tace de frică și de teamă că nu se crede. De exemplu, dacă spui despre un profesor că te-a hărțuit, este cuvântul tău împotriva cuvântului tău. Adică nu dă nimeni doi bani pe tine. Dacă s-ar da nume, oare câți ar mai rămâne prin jur. Dar e vorba de putere, de raportul de putere. Și cine are curaj să vorbească, poate a ajuns într-o anumită poziție, dar tot nu dă nume. Nu suntem ca în America să dăm nume”, a mai precizat talentata actriță.

Oana Pellea, nimic despre hărțuirea sexuală sau cazul Viorica Vodă

Cunoscută pentru calitățile sale de actriță, dar și pentru implicarea sa în chestiuni sociale și chiar și politice, Oana Pellea a preferat, de această dată, să se abțină de la orice fel de discuții pe tema hărțuirii sexuale sau a declarațiilor făcute de Viorica Vodă.

”Nu am nicio poziție. Nu vreau să fac niciun comentariu, v-am spus, nu am ce comenta”, ne-a spus Oana Pellea, refuzând să discute.

Viorica Vodă, la Premiile Gopo: ”Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem”

Actrița Viorica Vodă, interpreta rolului Dianei din filmul Filantropica, eleva manechin care îl înnebunește pe profesorul Ovidiu, interpretat de Acolo, în momentul în care se serbau 20 de ani de la lansarea filmului regizat de Nae Caranfil, Viorica Vodă a spus, pe șleau, că a suferit enorm din cauza personajului pe care l-a jucat.

”Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost”, a spus Viorica Vodă, conform , moment care poate fi urmărit la minutul 4.40.00, în video-ul de mai jos.



Reacțiile celor din jurul ei, Mircea Diaconu, Nae Caranfil, Marius Vizante și Mara Niculescu (care a fost căsătorită cu regizorul producției) au fost împărțite. Mircea Diaconu s-a arătat doar surprins, Nae Caranfil nu a spus nimic pe subiect atunci când și-a susținut discursul, dar Mara Nicolescu a ținut să spună câteva cuvinte: ”Îmi pare rău să aud povestea atât de tristă a Vioricăi, pe mine nu m-au confundat”.

”Tu erai iubita lui Nae și pe mine m-au confundat cu tine, de aceea m-au abordat”, a spus, în replică, Viorica Vodă iar Marius Vizante, încercând să facă, probabil, o glumă a ținut să se audă și el: “Dar filmul reușit, totuși”.