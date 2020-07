Emily Burghelea a fost cerută în căsătorie, dar nu a decis încă să facă pasul cel mare. Cum l-a cunoscut pe iubitul ei

Emily Burghelea are o relație cu un bărbat misterios, despre care a vorbit pentru întâia oară, dezvăluind că a fost cerută în căsătorie, dar fără inel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emily Burghelea, cerută în căsătorie de iubitul ei, dar nu face nuntă, deocamdată

Fosta finalistă a sezonului 3 a emsiunii Bravo, ai stil a mărturisit o serie de lucruri neștiute despre viața ei în reportajul făcut de Sergiu Negoțiu Piloff la Teo Show.

„Nu am fost niciodată cerută în căsătorie cu inel, cu îngenuncheat. I-am zis iubitului meu că fără inel nu are nicio valoare. Am aflat apoi că inelul e opțional. Eu tot nu am dat niciun răspuns. L-am cunoscut pe iubitul meu într-o gașcă de prieteni, nu a fost o primă întâlnire așa”, a spus Emily.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Cea mai mare prostie a fost să îmi dau demisia în direct”

Vedeta a spus și de unde a pornit pasiunea ei pentru modă. De vină este chiar bunica ei, o fashionistă convinsă.

„Să știi că merg bine vlog-urile. Toată treaba cu moda a intervenit când m-am făcut destul de măricică să înțeleg stilul bunicii mele. Cea mai cool profesoară de matematică, purta numai pălării, numai haine și bijuterii sofisticate”, a explicat fosta asistentă de la Acces direct.

ADVERTISEMENT

Că tot veni vorba despre emisiunea unde a colaborat, de unde a plecat din cauza serialului Vulpița, Emily vede acum altfel lucrurile: „Cea mai mare prostie a fost să îmi dau demisia în direct”.

Chiar dacă are permis de conducere, blondina nu poate conduce în România dintr-un motiv la care nu s-ar fi așteptat nimeni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu, nu a avut probleme cu legea, nu a făcut vreun accident sau să fi condus cu viteză excesivă. Pur și simplu, permisul ei e valabil în altă țară.

„Nu este ca și cum până la 21 de ani nu am dat de permis, însă e valabil doar pentru America, pentru Florida”, a dezvăluit frumoasa blondă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT