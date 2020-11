Emily Burghelea, dezvăluiri despre culisele emisiunii sale: „Am avut un șoc când am văzut-o pe Iulia Albu la mine pe canapea”

Emily Burghelea are propria sa emisiune pe Youtube, iar proiectul ei culinar este cea mai mare provocare din ultima perioadă, fosta concurentă de la Bravo, ai stil reușind să le demonstreze tuturor că poate fi mai mult decât o asistentă de televiziune.

Ambițioasă din fire, Emily este producătoarea propriului ei show culinar, unul în care se gătește vegan, și în care a fost cooptată și celebra Iulia Albu pe post de jurat.

Emiliana a povestit în exclusivitate pentru FANATIK cum a ajuns la acest proiect inedit, dacă nu chiar unic în România. Ne-a vorbit și despre relația ei cu Iulia Albu spunând că nu credea că va accepta propunerea ei.

Emily Burghelea dezvăluie cum s-a produs emisiunea ei de pe Youtube

„După ce mi-am dat demisia de la Acces Direct m-am axat pe mediul online, instagram și youtube. Am integrat acolo o parte din experiența acumulată în televiziune, și până acum a mers foarte bine. Mi-am dat seama că nu am nevoie de un șef sau un trust care să îmi spună ce să fac. Pe internet am libertate deplină și profit de ea la maxim. Mi-am făcut propriul Show. Un Vegan cooking show. Comunitatea pe care am creat-o este unită și interesată de postările pe care le fac chiar dacă sunt sau nu la TV”, a spus Emiliana pentru site-ul nostru.

Primul episod al emisiunii sale a fost difuzat miercuri, 4 noiembrie, iar show-ul va apărea pe pagina de Youtube a vedetei în fiecare miercuri și vineri.

„Vegan Cooking show este un format amuzant și educativ în același timp. Gătim fără carne, le dăm idei celor care sunt vegetarieni, care țin post sau care pur și simplu vor să încerce o rețetă nouă. Sper să îmbrățișeze acest concept și să încerce preparatele noastre acasă”, a mai spus Emily.

Ce spune vedeta despre Iulia Albu: „Am fost extrem de emoționată”

Printre oamenii pe care s-a bazat pentru acest proiect se numără campionul mondial de fitness Alex Lenghel și nutriționistul Mario Popescu: „Mario ne va da sfaturi legate de modul în care este bine sau nu să combinăm anumite alimente iar Massive Vegan ne va arăta cum se gătește sănătos și vegan”.

„Dumnezeu, dragul de el, mă iubește! Am cunoscut întâmplător o echipă de doi tineri foarte talentați care au reușit să transpună viziunea mea în realitate. Răzvan Constantin care are 21 de ani s-a ocupat de filmare și editare iar Iamtrandafir, 19 ani, a făcut pozele. Cred că noua generație din Roamania vine puternic din urmă! Fac o treabă de milioane, drept dovadă calitatea primului episod”, ne-a mai spus vedeta.

Cel mai complicat lucru a fost să o convingă pe Iulia Albu să participe în această producție, cel puțin așa credea Emiliana, căci avea foarte mari emoții și se temea de un refuz.

Surpriza a fost uriașă când Iulia a spus da fără ezitări: „Iulia Albu a fost jurat la “Bravo ai stil” pe vremea când eu eram concurentă iar pentru mine este inspirație pură. Mi-am dorit extrem de tare să accepte invitația mea. Pentru mine a fost un șoc momentul în care am văzut-o la mine pe canapea. Am fost extrem de emoționată. Este o persoană minunată și știe să facă show! Ne-a dat un super vibe tuturor! Este fascinantă!”.