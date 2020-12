Emily Burghelea, dezvăluiri din culisele logodnei cu iubitul ei, Andrei. Vedeta nu se oprește aici: „Îmi doresc mulți copii”

Emily Burghelea a pășit alături de iubitul ei, Andrei, în fața lui Dumnezeu și a îmbrăcat pentru prima oară rochia de mireasă zilele trecute. Frumoasa vedetă a mărturisit pentru FANATIK câteva din lucrurile neștiute despre această logodnă și a răspuns la întrebarea momentului: e pregătită să facă și copii?

Finalista sezonului al treilea al emisiunii Bravo, ai stil spune că se simte diferit de când și-a oficializat relația cu Andrei în fața lui Dumnezeu și mărturisește că nu s-ar fi gândit că va face pasul acesta, dar iubitul ei întrunește toate calitățile pe care trebuie să le aibă un bărbat din perspectiva ei.

Emily Burghelea a declarat pentru FANATIK că își dorește foarte mulți copii și a mărturisit cine a convins-o, de fapt, să își unească destiunl cu cel al iubitului ei la biserică.

Emily Burghelea, dezvăluiri din culisele logodnei sale: „Tatăl nașei este preot și ea m-a convins”

„Am făcut logodna la biserică. Există și varianta să faci o slujbă de logodnă. De fapt, nunta e cam 70-80% din ceea ce tradițional se știe ca nuntă. Nu ne-am căsătorit la primărie, dar suntem uniți în fața lui Dumnezeu.

Nu am vrut să facem acum ceva fastuos din cauza pandemiei. Am putut participa cu doar 6 persoane și noi chiar ne dorim să facem o petrecere pe cinste, o nuntă mai mare. Am vrut să facem acest pas pentru a fi drepți în fața lui Dumnezeu.

Tatăl nașei este preot și ea m-a convins că e bine să fac asta, așa că am ținut cont de sfaturile pe care ni le-a dat”, ne-a mărturisit Emiliana.

„Îmi doresc mulți copii”

Fosta asistentă a Mirelei Vaida de la Acces direct ne-a mai spus că se simte foarte diferit și ni l-a descris în câteva cuvinte pe omul care i-a răpit, se pare, definitiv inima: „Le are pe toate. E un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Este frumos, înalt, tânăr și deștept”.

Fashionista a organizat totul în doar două zile și a făcut rost în timp record de verighete și de rochia albă de mireasă. Întrebată dacă e pregătită să fie mamă, Emiliana ne-a surprins: „Ooo, da! Nu cred că este acum momentul, dar îmi doresc mulți copii. Nu contează dacă sunt fete sau băieți, să fie cum o vrea Dumnezeu. Ne dorim amândoi mulți copii”.

