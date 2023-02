Emily Burghelea, dezvăluiri în premieră despre a doua naștere. Ce gest a făcut fetița ei pentru bebeluș: „Adorabilă”

Emily Burghelea a făcut câteva mărturisiri, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cel de-al doilea copil, pe care l-a adus pe lume pe 20 ianuarie 2023, cea de-a doua naștere fiind mai ușoară decât prima.

Emily Burghelea, dezvăluiri în premieră despre a doua naștere: „A fost mult mai ușoară comparativ cu prima”

Vedeta de televiziune a dezvăluit și cine o ajută cu cei doi copii, având în vedere că și Amedea este încă destul de micuță și are nevoie de toată atenția părinților. ne-a spus și cum l-a primit Amedea pe frățiorul ei. Micuța de aproape 2 anișori a fost extrem de încântată și nu se poate dezlipi de el!

Emily a întâmpinat de curând niște mici probleme, după cum a spus pentru FANATIK. Necazurile au trecut, iar acum vedeta se simte extraordinar de bine.

Principala preocupare a blondinei este să le poată oferi celor doi copii tot ce au nevoie, iar la acest capitol se bucură de ajutor în primul rând din partea soțului ei, Andrei, bărbatul care, până acum, s-a dovedit a fi foarte discret în aparițiile sale publice.

Emily Burghelea, despre a doua naștere: ”Nici nu am avut timp să mă dezmeticesc”

Bună, Emily! Văd că ți-ai revenit și ești mai fresh ca niciodată! Au trecut problemele?

– Da! Acum mă simt mult mai bine!

Mămică a doi copii, deci duble responsabilități. Poți să ne spui cum a fost cea de-a doua naștere comparativ cu prima?

– A doua naștere a fost mult mai ușoară comparativ cu prima. Pe Amedea, de exemplu, am născut-o după un travaliu de 24 de ore. În schimb, pe băiețelul nostru l-am adus pe lume muuult mai repede. Nici nu am avut timp să mă dezmeticesc!

„După naștere, toată familia a dat petrecere”

Două nașteri naturale, care au decurs cu bine, așadar…

– Da!!! Ambele nașteri au fost împlinitoare, cele mai frumoase momente din viața mea. Mă bucur că am reușit să-mi aduc bebelușii pe lume natural. Mi-am dorit enorm să reușesc iar. Dumnezeu a ținut cu mine.

Cine te-a felicitat prima oară?

– Primul a fost Andrei, a fost cu mine în sala de nașteri. Apoi doctorii și nașii băiețelului, care erau în fața spitalului. Imediat cum am născut m-am dat jos de pe masă și am mers la geam să le dau vestea cea mare.

Avem o relație foarte frumoasă și asta mă bucură enorm. Imediat după naștere, toată familia a dat petrecere. Toată lumea s-a bucurat, iar eu am fost atât de zen și de relaxată încât am făcut tot ce mi-aș fi putut dori. Am ascultat muzică, am făcut multe poze, am trăit fiecare moment la maximum!

„Amedea l-a recunoscut. L-a pupat, a vrut să-l ia în brațe”

Amedea cum a reacționat când și-a văzut frățiorul?

– A avut cea mai frumoasă reacție din lume și din Univers. A fost adorabilă. L-a recunoscut, a știut că este frățiorul ei. L-a pupat, a vrut să-l ia în brațe. A fost un moment magic! Am pregătit-o pentru momentul acesta, iar suflețelul ei bun abia aștepta.

Dar tu… ce ai simțit, având în vedere că e deja a doua experiență pentru tine?

– Imediat după ce l-am născut pe bebe, l-am ținut la piept, skin to skin. Simțeam că plutesc! A fost fabulos. S-a uitat la mine, l-am pus la piept și a început să pape. Am simțit că nu mai există nimeni în jur. Am simțit că sunt doar eu, bebe și Andrei în sala de nașteri. A fost un sentiment uluitor.