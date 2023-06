Emily Burghelea, implicată într-un nou proiect la Pro TV. Vedeta are parte de un ajutor suplimentar acasă

Emily Burghelea a anunțat că este implicată într-un nou la Pro TV, unde o perioadă a moderat emisiunea Vorbește lumea. Vedeta are parte de un ajutor suplimentar acasă și acest lucru este un mare avantaj pentru cariera sa.

Emily Burghelea, un alt contract cu Pro TV. Influencerița beneficiază de sprijin în plan personal, în sânul familiei sale

Emily Burghelea are un alt contract cu . Influencerița beneficiază de sprijin în plan personal, în sânul familiei sale, mai ales că a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu 5 luni. Blondina este ajutată și de mama sa.

ADVERTISEMENT

Având în vedere că lucrurile s-au așezat în viața privată, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a acceptat să apară iar pe sticlă. De această dată va fi gazda emisiunii Săriți de pe fix care se va difuza pe micile ecrane din toamnă.

„Mamă, eram atât de fericită! M-am aruncat cu capul înainte! Am zis, Da! Vreau! Cât de tare! Facem noi cumva ca să reușesc, să fie super tare și a fost foarte frumos. Mi-a plăcut foarte tare!

ADVERTISEMENT

Am fost încântată, am fost fericită! Am participat cu inima deschisă și mă bucur că fac parte din acest proiect! 5 luni are bebelușul, stă Andreiuțu cu el, soțul meu, care mă ajută de fiecare dată când am nevoie și mă susține.

Stă acolo pentru mine, și nu știu cum să îi mulțumesc mai tare. Și a venit și mama mea să mă ajute. Mama lucrează în străinătate, iar acum și-a luat vacanță ca să poată să vină, special cât sunt eu la acest proiect”, a declarat Emily Burghelea pentru .

ADVERTISEMENT

Emily Burghelea, despre viitoarele proiecte

Emily Burghelea a fost întrebată în același interviu și despre alte viitoare proiecte. Fosta concurentă de la Kanal D nu exclude posibilitatea să semneze și alte contracte importante, fiind deschisă întotdeauna la nou.

Frumoasa blondină este convinsă că vor urma lucruri interesante pentru ea pentru că este genul de persoană care se lasă întotdeauna în voia sorții. Nu spune „Nu” și merge la casting dacă primește invitație.

ADVERTISEMENT

„E super tare! Îmi place totul de aici, de la Săriți de pe fix, noua emisiune pe care o pregătește Pro TV”, a mai adăugat Emily Burghelea despre noul său proiect, mai arată sursa citată anterior.