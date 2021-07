Emma Răducanu, elogii pentru Sorana Cîrstea: “O respect foarte mult, este o luptătoare”. Detalii despre originile românești

La prima prezență pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, Emma Răducanu face senzație. S-a calificat în turul 4 . O va înfrunta pe Ajla Tomljanovic pentru un loc în sferturile de finală.

Emma Răducanu a avut numai cuvinte de laudă la adresa Soranei Cîrstea, pe care o consideră o mare luptătoare și o jucătoare cu o carieră impresionantă. De asemenea, jucătoarea născută în Canada, cu tată român și mamă chinezoaică, a vorbit la superlativ despre public. Emma reprezintă Marea Britanie, iar publicul de pe terenul 1 a susținut-o spre victorie.

Emma Răducanu, cuvinte de laudă pentru Sorana Cîrstea: “O respect foarte mult, a fost un adversar puternic”

“Am avut atât de multe emoții, la ultimul punct pur și simplu mi-a căzut racheta. Sorana a fost un adversar puternic. Am jucat pe terenul 1 la Wimbledon, nu mulți au șansa asta. Am zis că mă voi bucura de această experiență. O respect pe Sorana foarte mult, are o carieră lungă, o luptătoare. O urmăream când eram mică. S-a văzut și după cum a revenit în setul doi.

Cu servicii puternice și lovituri pe linie. A fost o mare bătălie și ea a dat totul pe teren. O felicit pentru nivelul ei, sunt convinsă că ne vom mai înfrunta. Mi-am zis că dacă nu mă voi bucura de un meci pe terenul 1 la Wimbledon, cu fanii în spate, atunci nimic nu mă poate bucura în tenis.

M-am gândit că cineva trebuie să fie în săptămâna doi, de ce nu eu? Unele lovituri de astăzi mi s-au părut și mie incredibile. Mi s-a părut amuzant inclusiv să alerg după minge”, a declarat Emma Răducanu la conferința de presă de după partida cu Sorana.

Emma Răducanu, despre idolii ei în tenis: Simona Halep și Na Li. Moment amuzant cu tatăl ei după partida cu Sorana Cîrstea

Emma Răducanu a vorbit și despre părinții ei, cărora simte că le datorează succesul pe care îl are în carieră. S-a amuzat că tatăl ei nu i-a răspuns la telefon după victoria cu Sorana. A spus și că Simona Halep și Na Li sunt exemplele ei în carieră.

De asemenea, mulțumește oficialilor de la All England Club pentru sprijinul acordat. Emma a primit wild-card pentru a fi pe tabloul principal al competiției. Jucătoarea de 18 ani așteaptă în luna august rezultatele examenelor după încheierea colegiului.

“Părinții mei au fost aici, i-am și văzut în timpul meciului. Am scos notificațiile de la telefon. Am primit ceva mailuri de la profesori. Este extraordinar, și colegii mi-au dat mesaje. L-am sunat pe tatăl meu, dar nu mi-a răspuns. M-a amuzat. Sunt convinsă că voi vorbi cu el în această aseară.

Emma Răducanu o va înfrunta pe Ajla Tomljanovic pentru calificarea în semifinale la Wimbledon 2021

Este o coincidență poate că modele mele sunt Halep și Li Na. Asta pentru că eu am rădăcini în aceste țări, este ceva special. Cred că am luat lucruri bune de la ambii părinți. Mama este cu disciplina și respectul. Părinții mei au așteptări mari, sper că i-am făcut mândri în această săptămână.

Ambii părinți sunt în domeniul finanțelor.. Pe tata îl cheamă Ion, pe mama Rene. Îmi voi scoate echipa la cină în seara asta.Mă bucur atât de mult pentru acest wild-card și pentru sprijinul primit din partea All England Club. Am dat ultimele examene în aprilie, aștept rezultatele în august”, a mai declarat Emma Răducanu.

Emma Răducanu o va înfrunta luni pe Ajla Tomljanovic pentru calificarea în sferturile de finală la Wimbledon 2021. Jucătoarea din Australia a învins-o sâmbătă pe Jelena Ostapenko, după .