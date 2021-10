Emma Răducanu, interviu savuros după calificarea în sferturi de finală: “Încă nici nu am văzut trofeul de la US Open!”

Emma Răducanu îşi continuă parcursul la Cluj după ce a reuşit a doua victorie în turneu şi a doua ei victorie în turneele WTA. Britanica în vârstă de 18 ani a făcut un meci solid împotriva Anei Bogdan, pe care a învins-o fără drept de apel, .

La finalul meciului, campioana de la US Open a vorbit pe larg cu jurnaliştii prezenţi la eveniment. Emma Răducanu a văzut-o la Cluj pentru prima dată live pe Simona Halep în acţiune, fiind impresionată de calităţile fizice ale fostului lider mondial.

Emma Răducanu, interviu savuros după victoria cu Ana Bogdan

Emma Răducanu a vorbit în interviu despre trofeul de la US Open, pe care nu l-a văzut niciodată de când l-a câştigat, despre pasiunea pentru Formula 1 şi Moto GP, dar şi despre următoarea adversară, despre care spunea că o bătea “măr” la junioare.

Emma, cum a fost mecil cu Ana Bogdan? A părut că ai evoluat mai bine decât în primul meci…

– A fost un meci dificil. Ana Bogdan se mişcă foarte bine, a returnat foarte bine mingile. Dar am avut răbdare, am servit bine, în general serviciul m-a ajutat foarte mult. Cred că cel mai important lucru este să fiu bine fizic. Vreau să joc meciuri, să îmi menţin forma fizică şi pe asta vreau să mă concentrez. Am nevoie de cât mai multe meciuri.

“Mă aşteptam ca publicul să fie alături de Ana şi aşa a fost în momentele dificile sau la punctele importante”

Publicul v-a aplaudat pe amândouă. Tu cum i-ai simţit pe cei din tribună în timp ce evoluai împotriva unei românce?

– Publicul a fost cald, ne-a aplaudat. Mă aşteptam ca publicul să fie alături de Ana şi aşa a fost în momentele dificile sau la punctele importante. Dar eu am fost foarte bine primită aici şi le mulţumesc. Era cumva normal să fie aşa. Din păcate, una dintre ele a trebuit să plece.

Gabriela Ruse spunea că atunci când te-a cunoscut voia să joace la dublu cu tine într-un turneu, dar atunci ai refuzat pentru că spuneai că nu joci dublu. Acum s-a mai schimbat situaţia? Cum e jocul tău de dublu?

– Îmi place să joc dublu, dar când sunt în turnee, îmi place să mă concentrez pe proba de simplu. Pentru că nu am jucat în multe competiţii, concentrarea mea este mai bine să fie pe simplu. Trebuie să mă focusez pe proba de simplu. Poate peste câţiva ani o să joc şi dublu când o să mai acumulez fizic şi la experienţă.



“Nu am văzut trofeul de la US Open încă. Abia aştept să îl văd, este expus la Federaţie”

Spuneai de trofeul de la US Open pe care ai ales să îl expui la Federaţie. Spune-ne câteva lucruri inedite despre el. Ai dormit cu el?

– Nu am văzut trofeul de la US Open încă. Abia aştept să îl văd, este expus la Federaţie. Cred că este un moment frumos, cei de acolo au făcut multe pentru mine. Este un simbol, un simbol special şi am vrut să fie expus acolo.

Formula 1 este sportul tău preferat în afara tenisului?

– Îmi plac la nebunie Formula 1 şi Moto GP. Urmăresc fiecare cursă. Îi susţin pe piloţii britanici.

“Este foarte cool că sunt în sferturi. Aveam zero pe tabelă în turneele WTA”

Poate este încă devreme. Dar te-ai gândit la ceea ce va fi în sezonul viitor?

– Nu m-am gândit la sezonul viitor. Sunt concentrată pe turneul acesta, mai sunt în acest an competiţii. Trebuie să continuu să adun meciuri, să adun victorii pentru că după New York a trecut ceva timp fără meciuri. Va fi o experienţă nouă în sezonul viitor.

Eşti în sferturile de finală de la Transylvania Open. Cum te simţi în fazele superioare ale unui turneu WTA pentru prima dată?

– Este foarte cool că sunt în sferturi. Aveam zero pe tabelă în turneele WTA şi mă bucur că sunt aici. Mă bucur de cele două victorii aici în Cluj, în România. Vreau să stau cât mai mult în turneu.

“M-a bătut de fiecare dată la juniori. M-a distrus. Va fi interesant”

Meciul viitor este împotriva , din Ucraina. Cum vezi această confruntare?

– Nu m-am gândit la meciul următor. M-a bătut de fiecare dată la juniori. M-a distrus. Va fi interesant. A jucat full time de mult timp, s-a dezvoltat foarte bine. Eu am venit din urmă şi cred că este o atletă foarte bună.

Eşti pasionată şi de alte domenii: arhitectură, jazz. Ce poţi să ne spui?

– Cred că arhitectura este un domeniu în care tatăl meu mi-a arătat primele lucruri. El studiază acest domeniu şi eu am un interes în această direcţie. Am oportunitatea să călătoresc şi să văd peste tot clădiri diferite, o arhitectură diferită, ceea ce este foarte frumos pentru mine şi sunt norocoasă.

“Tatăl meu nu prea vine alături de mine în turneee, însă fiind vorba de România, ţara sa natală, a venit”

Ce înseamnă să îl ai pe tatăl tău în tribune la acest turneu?

– Înseamnă mult. Nu prea vine alături de mine în turneee, însă fiind vorba de România, ţara sa natală, a venit. Mă bucur să îl am alături, mă încurajează în tribune şi asta înseamnă mult pentru mine. Îmi place foarte mult aici şi sper să pot rămâne pentru cât mai mult timp în turneu.

Toată lumea vorbeşte de un potenţial meci împotriva Simonei Halep în semifinale la Transylvania Open. Tu cum ai vedea un astfel de meci?

– Este departe, dar să joc împotriva ei ar fi un adevărat test. Ar fi un meci în care mi-aş putea vedea nivelul. Simona Halep este o campioană, un idol pentru mine.

“A fost pentru prima dată când am văzut-o pe Simona Halep live”

Ai văzut-o pe Simona Halep în meciul cu Gabriela Ruse. Cum ţi s-a părut?

– A fost pentru prima dată când am văzut-o pe Simona Halep live. Se mişcă foarte bine, dacă voi reuşi să acumulez fizic, sper să mă pot deplasa la fel de bine.