Emma Răducanu, prima reacţie după eliminarea surprinzătoare de la Indian Wells: “O lecţie!” Unde s-a făcut diferenţa în meciul cu Sasnovich

Emma Răducanu a părăsit rapid turneul de la Indian Wells, . Astfel, britanica a ratat un duel al generaţiilor cu Simona Halep, care a trecut de Marta Kostyuk.

După eliminarea rapidă de la Indian Wells, Emma Răducanu a oferit câteva reacţii şi a vorbit despre înfrângerea suferită, prima după succesul de la US Open. La New York, britanica reuşise o serie de zece victorii consecutive.

Emma Răducanu, prima reacţie după eliminarea surprinzătoare de la Indian Wells

“Aliaksandra a făcut un meci mare azi. A fost mult mai bună ca mine şi merita victoria. Şi-a făcut perfect planul de joc. Oarecum sunt mulţumită de ceea ce s-a întâmplat, am de învăţat.

A fost o lecţie. Este dezamăgire după fiecare înfrângere, dar nu voi pune acum presiune pe mine, mai ales că am puţină experienţă.

E diferit atunci când joci noaptea. Nu am prea multă experienţă cu meciuri jucate noaptea. Am mai jucat o singură dată, pe ‘Arthur Ashe’ (n.r. la US Open).

Sunt nouă în circuit. Experienţa va veni după ce voi juca săptămânal. Sunt momente când eşti sus, iar apoi ajungi jos”, a declarat Emma Răducanu.

Momentul care a făcut diferenţa în meciul cu Sasnovich

Emma Răducanu a jucat modest în primul set, pe care l-a cedat cu 2-6, însă şi-a revenit în al doilea set, iar la un moment dat conducea cu 4-2. După acest moment, britanica a cedat patru game-uri, iar Aliaksandra Sasnovich a închis jocul.

“Este în circuit de atâta timp şi a fost în postura de a fi condusă cu 4-2 de foarte multe ori. Pentru mine este abia al treilea turneu WTA pe care îl joc anul ăsta”, a mai explicat Emma Răducanu.

Ce urmează pentru Emma Răducanu

Eliminată prematur la Indian Wells, pentru Emma Răducanu urmează o scurtă perioadă de pauză, ca mai apoi să meargă la Kremlin Cup, turneu organizat la Moscova în perioada 18-24 octombrie.

De la Moscova, , unde şi-a anunţat prezenţa la Transylvania Open, al doilea turneu WTA organizat în România în acest sezon.

Finalul sezonului ar urma s-o găsească la Linz. Emma Răducanu s-a înscris la turneul din Austria, care se va disputa în aceeaşi perioadă cu Turneul Campioanelor de la Guadalajara.