Entuziasm reținut în rândul ”tricolorilor” după amicalul Moldova – România 0-5: ”Lucrurile serioase încep anul viitor”

”Tricolorii” au făcut o și s-au impus categoric reușind faze spectaculoase care dau încredere pentru viitor.

Victoria din amicalul Moldova – România 0-5 nu-i entuziasmează pe jucători

Mijlocașul Alexandru Cicâldău, autorul unui gol superb în amicalul Moldova – România 0-5, nu s-a arătat entuziasmat de diferența mare de scor și crede că lucrurile serioase vor începe anul viitor, în preliminariile pentru Euro 2024.

”Am venit cu gândul să facem un joc bun și să câștigăm și mă bucur că am reușit. Mă bucur că mi-a ieșit golul, lucreze la loviturile libere. Cel mai important e că am câștigat, e un nou început.

A fost doar un meci până la urmă, anul viitor o să înceapă lucrurile serioase și trebuie să venim pregătiți. Suntem foarte încrezători în tot ceea ce înseamnă acest grup, creștem de la joc la joc și vom da totul pentru a ne califica. Ne bucurăm că ne-a ieșit acest joc, pe teren nu există prietenie”, a declarat Cicâldău.

Moruțan nu mai vrea scuze la națională

La rândul său, Olimpiu Moruțan, care a deschis scorul în întâlnirea de la Chișinău, s-a arătat bucuros pentru jocul României și consideră că ”tricolorii” nu mai au nicio scuză dacă ratează calificarea la Euro 2024.

”Sunt foarte fericit că am marcat, sunt mândru pentru acest gol. Am făcut un meci foarte bun, dar mai important e că am pus lucrurile la punct. În martie când revenim sper să fie totul bine. Și la meciul cu Slovenia am arătat bine, în repriza a doua, vrem să formăm un grup închegat.

Ne dorim să fim cât mai motivați, iar din martie să nu mai avem nicio scuză. Mă bucur că am marcat, vreau să-mi ajut echipa, am nevoie de cifre. N-a fost un meci foarte agresiv, ne-am și ferit puțin”, a spus Moruțan.

Atmosferă relaxată la Chișinău

Suporterii români și cei ai Republicii Moldova au venit împreună la stadion pentru meciul amical dintre cele două țări, iar . Fanii au cântat împreună și au susținut unirea cu vechiul hotar.

Grupurile de ultrași care susțin naționala, Honor Et Patria, Camarazii, Uniți Sub Tricolor și Dulce Românie au făcut deplasarea la Chișinău și au afișat un banner cu un mesaj emoționant. ”Nu contează cine bate în această seară / Indiferent de scor, câștigă aceeași țară”, a fost mesajul care a fost primit cu aplauze de către toți spectactorii prezenți pe arenă.