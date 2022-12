“Era să mor”. Probleme mari pentru Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Din această cauză, soția lui Florin Pastramă a pierdut câteva kilograme, lucru pe care și internauții l-au observat. Vedeta a fost la un pas să facă o afecțiune care i-ar fi putut pune viața în pericol.

Brigitte Pastramă, probleme serioase de sănătate

Fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit despre . Bruneta a slăbit foarte mult și a explicat că nu și-a făcut tratamente în acest sens, ci a fost bolnavă.

Brigitte Pastramă a avut început de diabet în urmă cu câteva luni și a fost nevoită să-și scoată glanda, motiv pentru care nu a mai putut mânca atât de mult.

La doar două săptămâni după operație, vedeta a fost la un pas să facă pancreatită. Aceasta a consumat un aliment care i-a făcut mai mult rău, și anume salata de vinete.

Din cauza problemelor pe care le-a avut, nu mai poate mânca așa cum o făcea înainte. Sunt multe preparate pe care vedeta nu le poate consuma.

“Nu mi-am făcut injecții în burtă ca să slăbesc, ci am fost bolnavă. De la boală am slăbit, am avut început de diabet, de tip 2, dar asta a fost acum șase luni.

Am scos glanda, era de tip 2 și se scoatea glanda, iar eu am scos-o.

Nu am mai putut să mănânc foarte mult timp și oricum n-am voie să mănânc trei sfert din cartea de bucate, pentru că era să fac pancreatită la două săptămâni după operație.

Am ajuns de două ori la urgențe, mi-a dat soacra mea salată de vinete, am mâncat și era să mor, să dau în diabet de tip 2 și sunt foarte atentă.

Am 70% din chestii pe care nu le mănânc, mănânc batoane și proteine mai mult.”, a povestit Brigitte Pastramă la Xtra Night Show, potrivit .

Acum câteva luni, Brigitte a vorbit despre problemele pe care le-a avut. Vedeta a declarat atunci că încearcă să mănânce mai sănătos pentru a evita alte probleme. Acum este foarte atentă la ce alimente consumă.