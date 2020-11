Erik Lincar putea ajunge la Real Madrid. Cum a ratat transferul la cel mai titrat club din Europa

Erik Linkar a dezvăluit cum a ratat un transfer la Real Madrid de la Steaua București și care a fost motivul pentru care mutarea nu s-a mai produs.

Transferul nu s-a mai realizat, iar Lincar a ajuns în Grecia la Panathinaikos, pentru suma de 500.000 de euro în 2002.

În cariera sa, acesta a mai evoluat pentru Akratitos, Amkar Perm, Progresul, Concordia Chiajna și Modelu.

Erik Lincar putea ajunge la Real Madrid

Antrenorul în vârstă de 42 de ani a rememorat cum spaniolii au venit la București să-l vadă la un meci, însă el nu știut acest detaliu pe care l-a aflat abia după partidă. Acesta a fost ghinionul său, susține fostul mijlocaș al clubului Steaua.

“Aveam 20 de ani la momentul respectiv și chiar a fost declarată de domnul Păunescu la acea vreme. Doar că au venit la un meci la care cred că am avut o evoluție mai proastă și s-au răzgândit. Eu nu am știut, am aflat după meci. Era vorba de 1997-1998”, a povestit Erik Lincar la Digisport.

Lincar a avut 105 apariții în tricoul roș albastru între 1997 și 2002, perioadă în care a marcat de 7 ori. În toată cariera sa, a marcat de 11 ori în 185 de meciuri oficiale disputate.

Lincar stelist de mic copil

“Am fost stelist de mic. Bunicul meu, colonel în armată, a început construcția stadionului Ghencea, nu mai știu în ce an. Am avut o legătură și cu Armata, și cu Steaua”, a declarat Lincar cu ceva timp în urmă

După ce s-a retras, acesta a pregătit echipe precum precum Damila Maciuca, Delta Tulcea, Universitatea Craiova, Râmnicu Valcea, Concordia Chiajna, Luceafărul Oradea, Academica Clinceni, Daco-Getica si Turris.

Alături de Steaua, a cucerit două titluri de campion al României (1997-1998, 2000-2001), o Cupă a României (1998-1999) și două Supercupe ale României (1998, 2001). Pentru echipa națională a României, fotbalistul născut la Oradea a evoluat în 5 partide în perioada 1999-2000.

