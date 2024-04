Erjun Erigaisi, șahist de top 10 mondial, intră în circuitul lui Garry Kasparov: “Grand Chess Tour, o șansă uriașă pentru mine”

Erjun Erigaisi este parte dintr-o generație fantastică a șahului indian, demnii urmași ai lui Vishy Anand. O generație din care mai fac parte, printre alții, Rameshbabu Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi și Gukesh Dommaraju. Toți cei trei din urmă, participanți la Turneul Candidaților, care are loc în această perioadă la Toronto.

Erjun Erigaisi, interviu special înainte de participarea la Superbet Rapid & Blitz Varșovia, în luna mai

Deși nu și-a gâștigat biletul pentru Turneul Candidaților, la fel ca și conaționalii săi, Erjun Erigaisi este într-o formă extraordinară. Astfel că a intrat în top 10 în clasamentul FIDE, în prezent pe 9. De altfel, este șahistul cel mai bine clasat din India. L-a depășit inclusiv pe Vishy Anand, idolul tuturor șahiștilor indieni, în clasamentul FIDE.

Erjung Erigaisi este la debutul în Grand Chess Tour și va concura în perioada 7-12 mai 2024 la Superbet Rapid & Blitz Varșovia. Alături de nume grele ca Magnus Carlsen și alți 8 jucători de top. Circuitul Grand Chess Tour, inițiat de legendarul Garry Kasparov, , pentru Superbet Chess Classic. în exclusivitate pentru FANATIK.

Erjun Erigaisi a oferit un interviu pentru și a vorbit despre cariera sa în șah, de la primii pași până la rutina zilnică prin care a ajuns în top 10 mondial. Desigur, indianul a recunoscut că așteaptă cu nerăbadare duelurile cu Magnus Carlsen și ceilalți șahiști de top care vor participa la Superbet Rapid & Blitz, în perioada 7-12 mai.

Interviu Erjun Erigaisi. Cum a ajuns pentru el șahul de la un hobby la o profesie. Și drumul spre top 10 mondial!

Superbet Foundation: Ce te-a inspirat să alegi șahul?

Erjun Erigaisi: La început, șahul a fost un hobby. Când eram copil, mergeam adesea să înot, la patinaj sau tot felul de activități. Dar mereu am simțit că, între toate, cel mai mult îmi place să joc șah. Am început să merg la concursuri, iar rezultatele au fost bune. Așa că era distractiv. Au urmat din ce în ce mai multe turnee și iată că am ajuns șahist profesionist.

Care este secretul Indiei, cu această generație incredibilă de șahiști? Sunt atât de mulți jucători de top din India în acest moment.

În primul rând este Vishy Anand, o uriașă inspirație pentru mulți șahiști din India. Mulți își doresc să îi calce pe urme. M-am întâlnit de câteva ori cu el, am făcut și câteva sesiuni de antrenament împreună. Am și avut șansa să joc împotriva lui, în 2022. Am pierdut acel meci, dar am avut foarte multe de învățat de la el.

Ce sfat ai pentru șahiștii care acum sunt la început de drum?

Cel mai important lucru este să se distreze. Dacă nu simt plăcere cu adevărat atunci când joacă șah, nu văd de ce ar mai continua. Iar dacă ți se pare distractiv să joci, atunci e simplu. Continuă să joci și să lucrezi.

Ce resurse și instrumente recomanzi pentru începătorii care vor să își îmbunătățească abilitățile la șah?

Chiar am vorbit cu sora mea recent despre asta și i-am dat câteva sfaturi. Este foarte bine să joci foarte multe partide. De asemenea, ajută foarte mult să faci puzzle-uri de șah și diferite exerciții tactice.

Erjun Erigaisi, interviu cu cărțile pe fața. Cum arată o zi obișnuită din viața celui mai bine clasat jucător din India

Ne poți descrie cum arată o zi obișnuită din viața ta și cum îmbini șahul cu restul activităților pe care le ai?

Fiecare zi este diferită. În general mă trezesc în jurul orei 11 și merg la sala de fitness. Apoi începe șahul. De obicei, cam de la 6 la 8 ore le petrec în fiecare zi la șah. Mai iau și pauze, în care ori joc tenis ori mă mai uit la un film. De obicei merg la somn destul de târziu, pe la 3 sau 4 dimineața. Sala de fitness și activitățile fizice sunt doarte importante pentru a juca șah bine. Este important să fii în cea mai bună formă, inclusiv fizic. Poate altor jucători nu li se pare așa important, dar eu așa consider. Pentru că atunci când petreci mult timp la șah, este important să gândești la fel de ager și după 7-8 ore de joc. În 2021 am pierdut o partidă pur și simplu pentru că nu mai aveam energie. Apoi am înțeles cât de importantă este și partea fizică.

Ce abilități specificie crezi că dezvoltă șahul la copii, mai ales la cei care încep să joace încă de la o vârstă fragedă?

În cazul meu, a ajutat enorm de mult cu răbdarea. Eram un copil foarte impulsiv și agitat. De asemenea, ajută foarte mult la dezvoltarea memoriei.

Erjun Erigaisi, participant în premieră în Grand Chess Tour: “O șansă de a juca împotriva celor mai buni adversari”

Șahul rămâne popular la nivel global. Milioane de oameni joacă șah în fiecare zi. De unde crezi că vine această pasiune a oamenilor și cât de important este ca diverse companii și guverne să investească în șah?

Pandemia a contribuit la această creștere uriașă pe care a înregistrat-o șahul în ultimii ani. Pentru ca șahul să ajungă un sport la nivelul la care alte sporturi, precum fotbalul și baschetul, este important să aibă sprijin financiar de la cât mai multe companii. Și, desigur, și acele companii pot avea multe beneficii în afacerile lor.

Vei fi la prima participare în Grand Chess Tour, în turneele Superbet Rapid & Blitz. Care sunt așteptările tale?

Am urmărit de mai mulți ani circuitul Grand Chess Tour, în care au fost prezenți mulți jucători de top. Inclusiv Magnus și Vishy Anand. Sunt fericit că voi avea ocazia în acest an să fiu parte din Grand Chess Tour și voi da tot ce am mai bun. Pentru a continua să progresez, am nevoie să joc împotriva celor mai buni adversari. Nu sunt multe ofere care îmi oferă această șansă, dar acesta este clar unul dintre ele.