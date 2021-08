Eroul Rapidului la ultima victorie cu FCSB a devenit om de afaceri de succes! De ce s-a retras la 28 ani şi cum a ajuns în Forbes

Minutul 60, stadionul Ghencea. Marcel Gecov deschidea scorul în FCSB – Rapid, iar golul marcat de mijlocaşul ceh aducea victoria giuleştenilor. Şase ani mai târziu, cele două rivale se vor duela din nou în Liga 1, în timp ce eroul ultimului succes alb-vişiniu îşi conduce afacerea în Cehia.

Marcel Gecov, eroul Rapidului la ultima victorie cu FCSB, a devenit om de afaceri de succes

s-a retras din fotbal în mai 2016, după ce şi-a încheiat contractul cu Slask Wroclaw, echipă la care se transferase de la Rapid. Chiar dacă avea 28 de ani, vârstă la care finalul carierei pare departe, mijlocaşul a preferat să spună stop şi să intre în lumea afacerilor.

“Ajunsesem într-un punct al carierei în care nu eram deloc fericit. E simplu. Nu mai simţisem fericire în ultimii doi ani ai carierei. Aveam dorinţa de a realiza alte lucruri în afara fotbalului. Simţeam că am dat destul sportului”, spunea Marcel Gecov într-un interviu din presa cehă.

Fostul jucător al Rapidului şi-a deschis firma de arhitectură şi design interior încă din perioada când juca, alături de Vaclav Derner, iar printre primii clienţi s-au numărat colegi ai lui Marcel Gecov. “Mario Holek a fost primul nostru client din fotbal. El şi soţia lui tocmai îşi cumpăraseră un apartament”, spunea fotbalistul ceh.

Cum a ajuns Marcel Gecov să-şi deschidă o firmă de arhitectură şi design interior

În interviurile date în presa din Cehia, Marcel Gecov a vorbit despre cum a devenit pasionat de arhitectură şi design interior, dar şi cum a reuşit să facă trecerea de la cariera de fotbalist la cea de om de afaceri.

“De foarte mult timp am fost interesat de design şi, în special, de arhitectură. Pot spune că am ochi pentru lucrurile estetice, dar nu pot încă să mă consider un expert. Este un proces creativ de care mă bucur. Nu văd prea multe diferenţe între o echipă de fotbal şi una de arhitecţi.

În ambele domenii ai nevoie de colegi care să se bazeze pe tine şi invers. Mă ajută acest lucru. Nu mă gândesc să mă întorc în fotbal, dar în viaţa niciodată nu poţi să spui niciodată, dar în acest moment nu mă gândesc la aşa ceva”, a completat Marcel Gecov.

În 2017, la un an după ce s-a retras din fotbal, Marcel Gecov a ajuns în topul “30 de oameni de afaceri sub 30 de ani” al revistei Forbes. “Un fotbalist ceh de succes, care a devenit vicecampion mondial cu naţionala U20 şi care a jucat la Slavia Praga, în Anglia, Belgia şi Polonia. A dovedit că-şi poate face un nume şi în această industrie”, notau cei de la Forbes.

Marcel Gecov, pe teren la “Minunea de la Liberec”

În 2007, Marcel Gecov a evoluat în naţionala U20 a Cehiei, vicecampioana mondială la turneul final din Canada. Cehii au fost învinşi de Argentina în finală, iar în selecţionata sud-americanilor se regăseau Sergio Aguero, Angel Di Maria sau Ever Banega.

Marcel Gecov este un produs al centrului de copii şi juniori de la Slavia Praga, însă debutul în prima ligă a Cehiei l-a bifat la Slovan Liberec, unde a jucat între 2008 şi 2011, fiind pe teren în dubla cu Dinamo din Europa League, când “câinii” au produs .

În sezonul 2011-2012, Marcel Gecov a jucat la Fulham, însă a bifat doar două prezenţe în Premier League. După aventura în Anglia, mijlocaşul a ajuns la Gent, unde a stat şase luni, pentru ca mai apoi să revină la Slavia Praga.

După doi ani petrecuţi la Slavia Praga, Marcel Gecov a fost transferat de Rapid şi a marcat în meciul de debut pentru giuleşteni, în derby-ul cu FCSB. Cehul a jucat 17 meciuri în tricoul “alb-vişiniu” şi a înscris 3 goluri. Retrogradarea Rapidului în Liga 2 l-a făcut pe Gecov să părăsească România şi să se transfere în Polonia, Slask Wroclaw.