Eroul României U20 a prins aripi după golul cu Portugalia U20: „Vreau să ajung la echipa mare”. Video

Eroul României U20 în meciul din Elite League contra Portugaliei U20 a fost Alexandru Mogoș. Tânărul fotbalist al lui Poli Iași și a stabilit scorul final 1-1. Fotbalistul aflat sub comanda lui Daniel Pancu a precizat că reușita din urmă cu o zi este cea mai importantă a carierei.

Alexandru Mogoș, entuziasmat după golul marcat în Portugalia U20 – România U20 1-1: „Cea mai importantă reușită”

după rezultatul pozitiv pe care România U20 l-a scos în deplasare cu Portugalia U20, scor 1-1. În minutul 87, Alexandru Mogoș a înscris cu un șut la vinclu golul egalizator. Fotbalistul de la Poli Iași a recunoscut că reușita din meciul cu lusitanii a fost cea mai importantă din carieră.

ADVERTISEMENT

„Am strigat înainte la Amzăr să-mi dea pasă pentru că la asta m-am gândit înainte. Am zis că dacă o să-mi vină, fac preluare și dau direct la poartă. Este cea mai importantă reușită pentru că este și la naționala României.

Pentru toți oamenii care marchează la echipa națională este un vis devenit realitate, este o emoție pe care nu o pot exprima în cuvinte și sincer să fiu sunt foarte bucuros. Sunt bucuros și pentru rezultat pentru că am făcut un egal cu o echipă de top”, a declarat Alexandru Mogoș, potrivit FRF.ro.

ADVERTISEMENT

Alexandru Mogoș a prins aripi după golul din Portugalia U20 – România U20: „Vreau să ajung la echipa mare”

La nivel de club, Alexandru Mogoș luptă la promovarea în SuperLiga cu Poli Iași. Fotbalistul de 20 de ani a jucat 23 de minute în victoria echipei lui Leo Grozavu, scor 2-1 cu Oțelul Galați în prima etapă din play-off-ul ligii secunde. Tânărul jucător care a evoluat și în Italia a precizat că vrea să promoveze cu Poli Iași pe prima scenă a fotbalului din România și să facă pasul la naționala mare a României.

„(n.r. Poli Iași) De când am venit din iarnă simt colegii foarte uniți. Suntem toți foarte pregătiți. Am avut meci cu Oțelul Galați, am câștigat 2-1 și simt că putem promova în SuperLiga. Mai avem câteva meciuri și trebuie să fim concentrați.

ADVERTISEMENT

Sper să-mi ajut echipa cât mai mult, să promovăm în SuperLiga să joc și de ce nu peste ceva timp să ajung la echipa mare a României pentru că acesta este visul tuturor”, a mai spus Alexandru Mogoș, care a prefațat duelul cu Norvegia U20, ultimul al „tricolorilor” în această acțiune, luni, 27 martie, ora 19:00.

„Este o echipă bună, o echipă agresivă, pasează repede sunt puternici și cred că și asta a contat atunci foarte mult”, a mai spus fotbalistul transferat de Poli Iași de la Ripensia Timișoara în această iarnă.

ADVERTISEMENT

Alexandru Mogoș a trasat diferența dintre fotbalul din străinătate și cel din România

Alexandru Mogoș a evoluat timp de două sezoane la echipa U17 și U19 a celor de la Entella. Fotbalistul care evoluează în banda stângă a precizat că există o diferență de mentalitate între fotbalul și antrenorii din străinătate comparativ cu practica din România.

ADVERTISEMENT

„Este total diferit în Italia. Acolo joci cu Juventus, cu Inter, cu Milan. Sunt echipe de top. Și în România sunt antrenori foarte buni, dar este o diferență de mentalitate, este diferit față de România și m-a ajutat experiența pe care am petrecut-o în străinătate”, a spus Alexandru Mogoș.