Eroul României U21, dedicație emoționantă după 1-0 cu Finlanda: “Se uita la toate meciurile”

. La finalul meciului de la Sibiu, Matei Ilie a oferit un interviu în care spus cui i-a dedicat unicul gol al României U21. Formația lui Daniel Pancu se află pe locul 3 în grupa E.

Cui i-a dedicat Matei Ilie unicul gol al României U21

Unicul gol al României U21, dat de jucătorul de la CFR Cluj a fost cel care a dus la 3 puncte importante pentru formația lui Daniel Pancu. Matei Ilie, autorul execuției din ultima fază a meciului a dedicat golul bunicului său, la care a ținut foarte mult.

“Nici n-am apucat să simt ceva, m-am dus spre tribună și n-am mai simțit nimic. Stadionul plin, mai ales la națională n-am mai întâlnit așa ceva. Da, bunicului meu (n.r. – îi dedică golul) care, din păcate, s-a stins în urmă cu câteva luni. Se uita la toate meciurile și mă urmărea foarte mult”, a spus Matei Ilie, potrivit .

Matei Ilie: “Avem ca obiectiv primul loc”

Matei Ilie a vorbit și despre obiectivul României U21. Jucătorul de la CFR Cluj susține că “tricolorii” vor primul loc în grupă, iar după duelul cu Finlanda vor să continue șirul victoriilor. Ilie este de părere că România U21 face parte dintr-o grupă foarte echilibrată, iar victoria de la Sibiu a fost una importantă pentru șansele la prima poziție.

E o emoție de nedescris, nu mă așteptam să dau gol dar e bine că am dat. Avem ca obiectiv primul loc, de acum trebuie să câștigăm toate meciurile. Cei din Finlanda trăgeau foarte mult de timp, important e că am câștigat. Este o grupă foarte echilibrată, dar foarte greu. Toată lumea poate câștiga grupa și toată lumea poate termina pe ultimul loc”, a spus Matei Ilie, potrivit .

Cine este Matei Ilie?

Matei Ilie are 20 de ani și a venit liber de contract la CFR Cluj în această toamnă. Fotbalistul României U21, evoluează ca fundaș central și a revenit în țară după 6 ani petrecuți în Italia la Sesto Giovanili și Padova. Pentru cea de-a doua formație italiană, Ilie a evoluat două sezoane pentru prima echipă.

Totodată, fundașul ardelenilor a mai petrecut și un sezon alături de echipa U19 a celor de la Hellas Verona. Matei Ilie are 6 selecții la echipa națională a României U20. În SuperLiga, Ilie a evoluat doar 82 de minute în duelul cu Dinamo, scor 1-1. Fundașul român este evaluat la doar 75.000 de euro, potrivit .

Explozie de bucurie la FRF după România U21 – Finlanda U21

: “Victoria e cadoul de la Dumnezeu pentru că nu am jucat rău chiar deloc! Meritam victoria, e important pasul pe care l-am făcut. Am făcut o declarație înainte de meci și am spus că fără o victorie ieșim din șansele pentru calificare.

Nu l-am simțit pe Pancu tensionat nici înainte de meci, nici în timpul meciului. Ăsta e fotbalul, se schimbă de la o zi la alta, el păstrează un echilibru, se bucura împreună cu jucătorii, era normal.

După meciul ăsta, încep emoțiile pentru ce va fi. Eu mă așteptam să batem Finlanda, dar surpriza vine de la Elveția cu Armenia. Dacă noi câștigăm în Armenia, noi vom avea un plus doi în meciurile directe cu Armenia. Dar să câștigăm prima dată!”

Clasament Grupa E

Albania U21 9p Elveția U21 7p România U21 6p Finlanda U21 3p Muntenegreu U21 3p Armenia U21 1p