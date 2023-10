România U21 – Finlanda U21 live stream ora 18:00 în etapa 3 din preliminarii Euro 2025

Meciul România U21 – Finlanda U21 are loc marți, 17 octombrie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei a 3-a a grupei E din preliminariile EURO 2025. După primele două partide România și Finlanda au fiecare câte 3 puncte. Tricolorii mici au debutat cu stângul, 2-3 în Albania după ce au condus cu 2-0 după care Nordicii au jucat numai acasă, 1-2 cu Elveția și 4-2 cu Albania.

Unde se joacă meciul România U21 – Finlanda U21

Întâlnirea România U21 – Finlanda U21 se dispută marți, 17 octombrie, de la ora 18:00, pe noul și modernul Stadion Municipal din Sibiu, în etapa a 3-a a grupei E din preliminariile EURO 2025. Este o recunoaștere pentru orașul de pe malurile Cibinului a faptului că acum capitala județului Sibiu beneficiază de o arenă multifuncțională, în conformitate cu cele mai noi reglementări din partea FIFA și UEFA.

Fiind vorba de o partidă în care este implicată naționala de tineret a țării noastre, care a fost prezentă la ultimele trei ediții ale turneelor finale la EURO (Italia 2019, locul 4, Ungaria 2021 și România și Georgia 2023) este de așteptat că publicul sibian să vină într-un număr suficient de mare încât să creeze o atmosferă favorabilă jucătorilor lui Daniel Pancu în tentativa lor de a bifa al doilea succes consecutiv în aceste preliminarii.

Cine transmite la TV partida România U21 – Finlanda U21

Partida România U21 – Finlanda U21 se joacă marți, 17 octombrie, de la ora 18:00, la Sibiu, pe stadionul Municipal, în etapa a 3-a din grupa E a preliminariilor EURO 2025 și va fi televizată, conform obiceiului pe postul TV PRO Arena. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO. Meciul cu Finlanda se anunță mai dificil decât cel deja câștigat în compania Armeniei.

La Sibiu marți, 17 octombrie, va fi o vreme rece, dar frumoasă, fără nici un pericol de precipitații. Cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul zilei, dar soarele nu va mai avea puterea de încălzi la fel de tare ca în lunile precedente. Maxima zilei nu va sări de 13 grade la ora amiezii, la ora 18:00 putând scădea cu unul sau două grade. Arbitrul meciului este bosniacul Luka Bilbija, cel pe care Farul Constanța l-a avut la centru la returul de la Tallinn, scor 2-0 pentru dobrogeni.

Ce jucători lipsesc din confruntarea România U21 – Finlanda U21

Selecționerul Daniel Pancu a fost ceva mai mulțumit după victoria în fața Armeniei, după ce elevii săi îl supăraseră tare în Albania, unde au avut o cădere abisală de la 2-0 pentru ei în a doua repriză la 2-3 la finalul partidei. La meciul cu Armenia, Pancu a fost nevoit să accepte pierderea titularului postului de fundaș stânga pentru meciurile cu Belarus și Andorra din preliminariile EURO 2024.

Andrei Borza nu a jucat nici un minut la echipa mare, unde craioveanul Nicușor Bancu a fost folosit câte 90 de minute în ambele partide, dar nici nu a mai revenit la lotul de tineret, unde dinamovistul Costin Amzăr s-a descurcat perfect în acest rol. În schimb, Pancu a primit o veste excelentă din partea lui Iordănescu, acesta renunțând înainte de Andorra la atacantul Louis Munteanu, pentru a putea fi folosit contra Finlandei la naționala de tineret.

Cote la pariuri la jocul România U21 – Finlanda U21

Pentru casele de pariuri este normal ca România să bifeze al doilea succes consecutiv în aceste preliminarii ale naționalelor de tineret, dar cota primită de tinerii tricolori arată că aceștia trebuie totuși să muncească pentru a bifa cele trei puncte: 1,65. O victorie a nordicilor este apreciată la cota de 4,40. Șansă dublă X2 are cotă excelentă, 2,20 dar un gol al Finlandei nu pare deloc o surpriză, la cota de 1,45. Și ca număr de goluri se întrevede o partidă cu reușite, pentru că over 1,5 are o cotă modică, de numai 1,20.

Vestea excelentă pentru ai noștri poate proveni, la nivel psihologic, din faptul că Finlanda nu a reușit până acum să facă nici măcar un egal din cele cinci partide directe jucate începând din 2005. Am început cu un dublu succes cu 1-0 în 2004 și 2005, apoi au urmat victorii clare în preliminariile pentru EURO 21, 3-1 acasă și 4-1 afară iar în ultimul joc, amical, în 2022, am câștigat cu 2-1.