Este oficial! Cătălin Bordea și Livia au semnat actele de divorț în fața notarului

Chiar dacă din partea sa iubirea încă există, Cătălin Bordea acceptat cu demnitate separarea de femeia care i-a fost alături în ultimul deceniu. Conform ultimelor informații, câștigătorul America Express a semnat actele de divorț în fața notarului.

Cătălin Bordea și Livia au divorțat la notar

Pentru Cătălin Bordea, viața nu este deloc o comedie în acest momente. Conform ultimelor informații, deși își adora soția, lucru pe care îl afirma de fiecare dată când avea ocazia, a acceptat să-i redea libertatea.

ADVERTISEMENT

Comediantul și Livia au fost împreună 10 ani, din care opt au fost, oficial, soț și soție. Chiar dacă dragostea părea indestructibilă, . Degeaba a încercat el toate metodele să o recucerească, după spusele apropiaților, căci finalul trist, pentru el, a fost iminent.

În consecință, Cătălin Bordea nu a mai putut face nimic și singura variantă rămasă a fost să accepte separarea cu demnitate. Iar , scrie că actele de divorț au fost deja semnate în fața notarului.

ADVERTISEMENT

De acum, fostul coleg de emisiune al lui Dan Capatos și Livia au o lună la dispoziție pentru a se răzgândi și a-și mai da o șansă căsniciei, dar acest lucru este puțin probabil. Ceea ce înseamnă că la finalul perioadei, bruneta va redeveni o femeie liberă.

Comediantul trece prin momente grele de când s-a întors de la America Express

Între timp, după ce apele s-au mai liniștit puțin, iar șocul despărțirii nu mai este la fel de puternic, Cătălin Bordea și-a găsit curajul să dea câteva declarații. Nu a vorbit direct despre divorțul de Livia, însă a recunoscut că

ADVERTISEMENT

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul.

Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba.

Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătășin Bordea pentru sursa amintită anterior. De altfel, în urmă cu ceva timp, un apropiat de-ai săi afirma că vedeta Antena 1 a apelat la ajutorul unui psiholog pentru a face față perioadei dificile prin care trece.