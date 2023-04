Este printre cele mai frumoase locuri din România. Are plaje sălbatice și cazări foarte ieftine. Zona e spectaculoasă începând cu luna aprilie

Este printre cele mai Și da, merită văzut măcar o dată-n viață. Are plaje sălbatice și cazări foarte ieftine. Zona e spectaculoasă începând cu luna aprilie când toți turiștii ajung să se îndrăgostească de peisaje.

Locul spectaculos din România de care o să te îndrăgostești

Sulina este printre regiunile cele mai din țară. Orașul mic are un farmec aparte și se poate vizita încă din luna aprilie când natura revine la viață.

Fostul porto-franco de la gura Dunării, Tulcea, este locul de unde se pleacă cu o ambarcațiune pe Dunăre sau pe Marea Neagră. Traversarea se face cu barca cu vâsle sau cu ambarcațiuni mai mari și durează câteva ore.

Zona care a fost cândva „o mică citadelă universală” are o istorie fascinantă și locuri minunate, printre care se află Palatul Comisiunii Europene a Dunări, clădire impunătoare care aparține de Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

Farul vechi, construit între anii 1840 și 1841, funcționează în prezent ca muzeu și merită vizitat. Are o înălțime de 17,34 de metri și găzduiește camera de lucru a lui Jean Bart (Eugeniu Botez), dar și o sală-muzeu dedicată Comisiunii Europene a Dunării.

De asemenea, orașul Sulina este faimos pentru Bisericile sale ridicate în cinstea Sfântului Nicolae, considerat ocrotitorul marinarilor. Lăcașurile de cult sunt realizate din piatră de Malta în combinație cu cărămidă, o parte din vitraliile rămase fiind cele originale.

Insula păsărilor, Pădurea Letea sau brațul Sfântul Gheorghe sunt doar câteva locuri speciale pe care turiștii nu trebuie să le rateze. În plus, zona înconjurată de natură are plaje sălbatice cu nisip fin și foarte multă liniște.

Orașul din Dobrogea nu este doar un loc încântător, ci și foarte accesibil când vine vorba de cazări. O noapte de cazare într-o pensiune nu costă deloc mult. Nici măcar nu ajunge la 200 de lei, în condițiile în care suma este pentru două persoane și include mai multe beneficii.

Top 3 cazări în Sulina

Cel mai bun site de rezervări online pentru locuri de cazare, booking.com, dar și review-urile lăsate de turiștii care i-au călcat pragul au făcut din Căsuța lui Ion un „must go” în acest an. Oferă un bar, o grădină, o terasă și WiFi gratuit în întreaga proprietate.

Camerele sunt dotate cu aer condiționat, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cuptor cu microunde, ceainic, dulap și duș. Fiecare cameră a pensiunii este prevăzută cu lenjerie de pat și prosoape.

Este recent renovată după ce și-a schimbat proprietarul. Un navigator român și-a investit economiile și a încercat să construiască un mic Paradis.

Are nota 9.2 din partea turiștilor. „Gazda a fost foarte primitoare. S-au asigurat că am avut un sejur în Deltă și în Sulina special. Ne-au aranjat două cine gătite acasă de localnici și ne-au recomandat o firmă bună cu care am călătorit pe canalele Dunării”, au punctat cei care i-au trecut pragul.

O altă cazare ieftină în Sulina începând cu luna aprilie este Casa Laur, o proprietate administrată de o gazdă particulară. Casa Coral Sulina, situată la 2,3 kilometri de plajă și la 350 de metri de centru este și ea în topul preferințelor.

Oamenii care ajung în această regiune trebuie să ia în calcul și faptul că mai trebuie să scoată din buzunar 60 de lei pentru traversarea cu o ambarcațiune, în timp ce parcarea din portul Tulcea variază între 20 și 30 de lei pe zi.