Este Ștefania naturală sau nu? Ce spune iubita lui Speak despre bustul voluminos

Ștefania (24 de ani), iubita lui Speak, are forme apetisante, invidiate de foarte multe femei, motiv pentru care acestea se întreabă dacă frumoasa brunetă a intervenit la nivelul bustului voluminos cu o operație estetică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața a fost acuzată în repetate rânduri că a trecut pragul cabinetelor estetice, vorbindu-se adesea despre o intervenție la nivelul nasului, dar și altele. Cu toate acestea vedeta a negat vehement că a recurs la intervenții chirurgicale.

Fosta concurentă de la „Asia Express” a declarat clar și răspicat că este naturală din cap până-n picioare. Ștefania spune că nu are nicio operație estetică, trupul sculptat fiind menținut cu ajutorul sportului și unei alimentații sănătoase.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ștefania, totul despre operațiile estetice. Are sau nu silicoane?

„Nu, nu am nicio operație estetică. La un moment dat auzisem chiar că am nasul făcut și am spus și atunci mulțumesc. Dacă arată ca un nas operat, atunci cred că e de bine”, a mărturisit Ștefania în mediul online, iubita lui Speak.

Cu toate acestea bruneta are fațete dentare și cel mai important, știe cum să se pună în valoare pentru a arăta într-o formă de zile mari. Artista are în permanență extensii de păr sau peruci, care îi alungesc trăsăturile feței și apelează și la alte trucuri.

ADVERTISEMENT

Formele sale apetisante creează invidie în rândul femeilor, care sunt geloase pe talia de viespe, posteriorul de braziliancă sau picioarele interminabile. Lista poate continua, cu siguranță, pentru că Libelula este o tânără foarte frumoasă.

„Când vine vorba de sală eu cel mai bine funcționez seara. Nu știu exact de ce. Spre exemplu Ștefan lucrează mult mai bine dimineața, are cea mai multă energie atunci când se trezește. Eu sunt fix pe dos. Când mă trezesc sunt moale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am nevoie de muuult timp să-mi revin. Acum că timpul îmi permite să-mi fac programul așa cum vreau eu, antrenamentele mele se întâmplă seara, tocmai de aceea mi-am și creat un spațiu perfect pentru vibe-ul meu bun.

Încep cu încălzirea care conține și puțin streching, după care încep antrenamentul propriu zis. Nu știu cum se face dar acasă sportul este mult mai greu. Transpir mai mult, obosesc mai tare și mă dor toate mult mai tare”, a povestit Ștefania în urmă cu ceva vreme, scrie libertatea.ro.

ADVERTISEMENT