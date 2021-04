Estera Onoriu e cu gândul la mama sa. Gestul emoționant făcut în amintirea lui Gabi Luncă

Estera Onoriu, una dintre fiicele regretatei soliste Gabi Luncă, este cu gândul la mama sa. Tânăra a făcut un gest emoționant pentru cea care a adus-o pe lume, cinstind în felul acesta amintirea „reginei muzicii lăutărești”.

Fata o păstrează în gândurile și sufletul său pe celebra sa mamă, dorind să nu o uite nici fanii. Acesta este motivul pentru care a publicat o imagine de colecție cu Gabi Luncă și răposatul ei soț, Ion Onoriu, care a murit în urmă cu 23 de ani.

Cea mai importantă ființă din viața Esterei Onoriu va fi mereu la loc de cinste, toți care vor intra pe pagina sa de socializare având în fața ochilor imaginea regretatei soliste Gabi Luncă și a soțului ei, Ion Onoriu, decedat în anul 1998.

Estera Onoriu, gest emoționant în amintirea mamei sale, Gabi Luncă

„După 23 de ani, din nou împreună. Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă. O să ne revedem”, a scris Estera Onoriu pe Facebook, alături de o imagine în care apare regretata sa mamă, Gabi Luncă, și soțul acesteia, acordeonistul Ion Onoriu.

Fotografia a fost publicată la scurt timp după ce „regina muzicii lăutărești” a fost condusă pe ultimul drum de rude, prieteni și persoane apropiate. Slujba de înmormântare a avut loc la cimitirul Dămăroaia, în cursul zilei de marți, 6 aprilie.

Estera Onoriu a mărturisit recent că mama sa a avut o premoniție legat de moartea sa neașteptată chiar cu puțin timp înainte să ajungă la spital. Gabi Luncă a stat mai bine de trei săptămâni la Spitalul Județean Ilfov, fiica solistei precizând că nu s-a folosit de numele artistei.

„În ultima noapte în care măicuța mea a fost acasă, mi-a cerut să o las ca să se roage. În noaptea aceea am insistat să mă lase să stau la rugăciune. Mi-a spus că de câteva seri are o vedenie: o pădure de pomi desfrunziți, în zăpadă, în mijlocul cărora se face o alee cu un gard alb de o parte și de cealaltă.

Ea s-a uitat și se întreba oare cine vine pe acea alee. Apoi mi-a zis că a văzut o poieniță de flori și era așa frumos. Draga de ea credea că sunt situații grele din viață pe care le va schimba Domnul în ceva bun.

Eu știind boala de care suferă mi-am dat seama că este o premoniție și că Domnul o va scoate din lumea aceasta. (…) Mi-a spus că am făcut foarte bine că am dus-o la spital”, a declarat fiica lui Gabi Luncă la „Sinteza zilei” de la Antena 3.

Din păcate, fiica regretatei cântărețe a rămas și cu un regret după moartea mamei sale. Tânăra este dezamăgită că a mințit-o pe Gabi Luncă legat de boala cu care ajunsese la spital.

„I-aș cere iertare că nu i-am spus că are COVID. I-aș cere iertare că am dus-o la spital și că am acceptat să mi-o dea doctorii acasă și nu am insistat să stea internată. I-aș cere iertare că nu am uzat de numele ei ca să ajung la doctori renumiți și să fac mai mult”, a completat Estera Onoriu.