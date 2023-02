Eugen Neagoe acuză arbitrajul după FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0: ”Nu se mai putea juca nimic”

Ilfovenii cu golul reușit în startul reprizei secunde de Vadim Rață, în timp ce oltenii au rămas la 13 puncte în spatele liderului Farul Constanța și par ieșiți din lupta la titlu.

Eugen Neagoe, nemulțumit de arbitrajul de la FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0

La finalul partidei FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0, din etapa a 27-a din SuperLiga, antrenorul oltenilor, Eugen Neagoe, a acuzat maniera de arbitraj care le-a permis gazdelor să tragă de timp după ce au deschis scorul.

”A fost un joc pe care l-am controlat. Cei de la Voluntari au intrat de două ori în careu și ne-au dat gol. În rest a fost o partidă controlată de noi de la un capăt la altul, dar nu ne-am creat foarte multe ocazii, nu am fost pregătiți și nu am reacționat să băgăm mingea în poartă.

Cei de la Voluntari au ajuns de două ori în careu și au dat gol. Au fost aproape să mai dea un gol în prima repriză, la primul corner. După ce au dat gol, nu s-a mai jucat fotbal. Au stat numai pe jos. Nu sunt cei de la FC Voluntari de vină, ci domnul arbitru.

Nu i-a avertizat, nu le-a atras atenția. Nu se mai putea juca nimic. Este vina noastră, nu am știut să gestionăm corect primele minute din repriza a doua. E păcat, am trecut pe lângă un meci în care ne-am pus mari speranțe. Nu trebuia să pierdem sub nicio formă, dar ăsta este fotbalul”, a declarat Neagoe.

Neagoe, supărat pe atacanții săi

Tehnicianul oltenilor s-a arătat deranjat de lipsa de inspirație a jucătorilor săi din ofensivă și crede că singurul lucru bun de la meciul cu FC Voluntari este revenirea după accidentare a lui Ștefan Baiaram.

”Din greșeli se înscriu goluri sau din execuții formidabile. Am forțat cu trei jucători ofensivi, dar nu am avut luciditate, absolut nicio inspirație. Sunt foarte dezamăgit. Trebuie să ne odihnim. Miercuri ne așteaptă un meci importat și trebuie să câștigăm.

Mă gândesc doar la următorul joc. Trebuie să continuăm cu FC Argeș. Am fost dezamăgit de rezultat. Nu am fost supărat pe un jucător anume. Revenirea lui Baiaram este cel mai mare câștig din această seară”, a spus Eugen Neagoe.

Atacantul Andrei Ivan și s-a plâns de jocul agresiv al gazdelor. După cea de-a opta înfrângere din acest sezon, el consideră că Universitatea Craiova ar fi trebuit să câștige meciurile cu FC Botoșani, Farul Constanța și FC Voluntari, iar cu aceste 9 puncte altfel s-ar fi discutat.

