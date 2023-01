Eugen Neagoe anunță transferuri la Universitatea Craiova după a doua victorie din Antalya: „Ne mai dorim unul sau doi jucători”

Universitatea Craiova continuă șirul de victorii în stagiul de pregătire din Antalya, după ce oltenii s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Widzew Lodz. Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit de prestațiile alb-albaștrilor împotriva formației de pe poziția a treia din clasamentul Poloniei.

Eugen Neagoe, concluzii după a doua victorie din cantonamentul Universității Craiova din Antalya: „Jucătorii merită felicitări”

Rivaldinho s-a înscris din nou pe lista marcatorilor Universității Craiova din Antalya, iar golul înscris de brazilian le-a adus victoria oltenilor. Eugen Neagoe își felicită jucătorii pentru evoluțiile împotriva celor de la Widzew Lodz, dar și pentru comportamentul de care au dat dovadă în cantonamentul din această iarnă.

„Un joc de pregătire reușit, chiar dacă pe final nu a mai fost acea claritate din prima repriză, nu am mai controlat jocul, dar este normal. Este penultima zi de cantonament, jucătorii acuză o stare de oboseală, dar merită felicitări pentru modul în care s-au comportat în această perioadă. Mă bucur că nu am avut probleme cu accidentările.

Am avut un adversar foarte bun, locul trei din Polonia. Mâine vom întâlni o echipă foarte bună, locul doi din Serbia, dar nu am oprit titularii. Vor apărea jucători în primul 11 și din cei care au jucat azi. Am vrut să aibă multe minute. Au făcut un efort foarte mare. Mâine va fi singura zi în care nu vom avea antrenament înaintea jocului”, a declarat Eugen Neagoe.

Elvir Koljic a bifat primele minute în tricoul Universității Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Eugen Neagoe l-a felicitat pentru evoluția de pe teren împotriva polonezilor, dar și .

„Mă bucur pentru Koljic, l-am felicitat. L-am felicitat și pentru evenimentul foarte mare prin care a trecut, este tatăl unei fetițe. A aflat în cantonament. A revenit pe teren după patru luni, nu a fost ușor. Azi am vrut să îl introducem, este posibil să joace și mâine, dacă nu este obosit”, a spus tehnicianul oltenilor.

Eugen Neagoe vrea întâriri la Universitatea Craiova: „Ne mai dorim unul sau doi jucători”

Universitatea Craiova i-a transferat pe Alexandru Ișfan și Gjoko Zajkov în această iarnă, ambele mutări fiind anunțate în exclusivitate de FANATIK. Tehnicianul alb-albaștrilor a declarat că își mai dorește transferuri la formația din Bănie.

„Ne mai dorim unul sau doi jucători, vom vedea. Nu am discutat despre jucătorii care ar putea pleca la alte echipe. Vom vedea când ajungem la Craiova. Am discutat în fiecare zi cu patronul. Este normal, s-a interesat de starea jucătorilor”, a declarat Eugen Neagoe.

, așa cum a anunțat în exclusivitate site-ul nostru. Eugen Neagoe a mărturisit înteresul pentru fundașul stânga de la FC Hermannsdat, care și-a manifestat interesul de a veni la formația finanțată de Mihai Rotaru.

„Nu am pronunțat nume de jucători. A fost acea ofertă pentru Opruț, dar nu s-a realizat. Alte nume nu mai pot să dau. Vînă s-a antrenat cu noi, a apărut și el în echipă. Suntem un lot numeros, nu e ușor să împărțim lotul în două.

Hanca a jucat din primul minut. Nu știu alte aspecte. Jucătorii s-au comportat exemplar. Nu am ce să le reproșez. Este foarte complicat pentru mine să aleg primul unsprezece”, a spus Eugen Neagoe.