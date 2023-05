Eugen Neagoe, frustrat de ratările pe bandă rulantă după Universitatea Craiova – Farul: „I-am făcut mari pe Târnovanu, Moldovan și Aioanei”

Eugen Neagoe a ratat șansa să se distanțeze de Rapid după semișecul cu Farul, deși „leii” au avut un om în plus mai bine de o repriză .

Eugen Neagoe, exasperat de ratările din meciul cu Farul: „Fotbalul e nedrept. I-am dominat de la un capăt la altul”

Antrenorul Universității Craiova a făcut spectacol : „Sincer meritam să câștigăm ultimele trei meciuri. Fotbalul e nedrept. Ne dominăm adversarul, ne creem multe ocazii și abia înscriem din penalty.

L-am felicitat pe Hagi, are jucători foarte buni, dar i-am dominat de la un capăt la altul chiar și în prima repriză când eram 11 la 11. Un gol stupid la o greașeală pe care trebuie să ne-o asumăm. Iarăși portarul omul meciului.

Toți merită la echipa națională. Scuffet nu, dar ceilalți trebuie să meargă. I-am făcut mari pe Târnovanu, Moldovan și Aioanei. Nici să glumesc nu îmi mai arde. Am dominat echipa de pe primul loc”.

Cu toate acestea, Eugen Neagoe îi felicită pe jucătorii săi: „Sunt mulțumit de atitudinea lor, inclusiv Markovic care era criticat că nu aleargă. Băieții au un comportament foarte corect, dar facem greșeli în continuare. Ne dominăm adversarii și cred că suntem echipa cu cele mai multe ocazii în acest play-off și cu cea mai bună posesie în cele 8 jocuri.

Când pierdem puncte de o asemenea manieră… Fac lucruri foarte bune, dar nu e de ajuns și trebuie să fim foarte concentrați. Echipele mari marchează dintr-o singură ocazie.

Nu a greșit doar Mitrea, ci cu toții. Am vrut să vin cu jucători proaspeți și era și el puțin afectat de acea fază. I-am dominat și în 11. Au avut doar acea ocazie, dar asta e mai puțin important”.

Eugen Neagoe, explicații despre cele 3 schimbări făcute la pauză. Cum a ajuns Andrei Ivan să bată penalty-ul

Eugen Neagoe consideră că Universitatea Craiova trebuia să fie mai sus în clasament: „Am vrut să jucăm mult mai ofensiv și am făcut trei schimbări. Cei de la Farul nu ieșeau din terenul lor. Jocul s-a derulat așa cum ne-am dorit. Cred că am avut 4 ocazii într-o fază. Așa ceva mai rar. A scos-o din toate pozițiile!

Am vorbit cu Ivan. El și Koljic sunt desemnați. El a fost lovit și e meritul lui că a mai putut să joace, pentru că nu mai aveam schimbări. De-asta e în poartă, să apere. E foarte sigur și a crescut enorm în ultima perioadă și are personalitate.

Cred că am arătat foarte bine în acest play-off. Am dominat echipele de primele două locuri. La CFR am avut o grămadă de ocazii, iar aici au trecut centrul de două ori. Nu reușim să marcăm cât ne-am dori”, a mai spus tehnicianul la .