Denis Alibec, suspendat cu FCSB și CFR Cluj după un gest incredibil! Eliminarea căpitanului Farului îl poate costa titlul pe Gică Hagi. Video

Denis Alibec a fost protagonistul primei reprize în meciul dintre . Atacantul a ratat , a dat pasă de gol şi a fost eliminat, în finalul primei părţi, pe “Ion Oblemenco”.

Denis Alibec, eliminat în prima repriză în Universitatea Craiova – Farul Constanţa!

În minutul 45+5, Denis Alibec l-a lovit pe Vlădoiu în timp ce urmărea mingea, iar arbitrul Andrei Chivulete i-a arătat direct cartonaşul roşu, care ar putea cântări decisiv în lupta pentru titlu din SuperLiga.

Atacantul Farului Constanţa va lipsi de la meciurile cu FCSB şi CFR Cluj, din ultimele două etape. În ciuda protestelor, arbitrul a fost de neînduplecat şi faza nici nu a mai fost verificată de arbitrajul video.

Alibec, înger şi demon în prima repriză!

Gică Hagi a rămas stană de piatră în momentul în care Denis Alibec a fost eliminat, iar în momentul în care a intrat la vestiare, a dat din cap dezamăgit. Farul Constanţa are în acest moment şase puncte avans faţă de FCSB, dar totul se poate răsturna.

În prima parte, Alibec a fost înger şi demon pentru constanţeni. A scos un penalty în minutul 10, pe care tot el l-a ratat, însă în minutul 24 l-a servit perfect pe Santos, care a deschis scorul din acţiunea atacantului.

Gheorghe Hagi: “Alibec pleacă gratis în străinătate”

Denis Alibec ar putea pleca gratis la finalul campionatului de la Farul Constanţa. Gheorghe Hagi a dezvăluit că atacantul are o clauză care îi permite să plece în cazul unei oferte bune de afară:

“Alibec are o clauză. Nu e ușor să îl înlocuiești pe Alibec la cum a jucat el anul ăsta. El are un contract, dar are și o clauză prin care poate pleca dacă are o ofertă foarte bună din străinătate.

Nu știu dacă are vreo ofertă. Nu e momentul, noi avem meciuri. Mai sunt meciuri rămase. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe acest final de campionat. Sperăm să terminăm așa cum am dus-o până acum. Alibec pleacă gratis în străinătate.

El ne-a ajutat foarte mult, e un jucător foarte bun, care face diferența. Ca antrenor e mai ușor să faci tactica”, a spus Gheorghe Hagi înaintea meciului cu Universitatea Craiova.