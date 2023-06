Eugen Neagoe se gândește deja la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova: „Nu va fi ușor, ați văzut cum au ajuns în prima ligă”. Video

Universitatea Craiova continuă serioa victorilor în partidele amicale din Bulgaria, iar Eugen Neagoe este mulțumit de prestația elevilor săi cu FC Drita, scor 2-0. Tehnicianul „alb-albaștrilor” se gândește deja la derby-ul cu Dinamo București din startul campionatului.

Eugen Neagoe, după Universitatea Craiova – FC Drita 2-0: „A fost un antrenament reușit”. Ce spune despre derby-ul cu Dinamo din SuperLiga

Elevii lui Eugen Neagoe sunt neînvinși în seria partidelor amicale pregătite pentru cantonamentul de vară din Bansko Bulgaria. Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Botev Plovdiv și FC Drita, iar Alexandru Crețu este principalul marcator al „alb-albaștrilor”.

iar Eugen Neagoe este mulțumit de prestația „juveților”. „Geană” îi felicită pe jucătorii oltenilor pentru modul în care s-au prezentat după antrenamentele sparte din Bansko.

„Cred că a fost un antremanent reușit, băieții au făcut un efort bun așa cum le-am cerut. Ieri am avut două antrenamente foarte grele, astăzi de dimineață am avut antrenament și seara jocul, dar mă bucur că nu au ieșit accidentați, nu s-a întâmplat nimic.

Singura problemă o avem cu Badelj, sper să fie ok pentru că a fost călcat. Am întâlnit o echipă din Kosovo, echipa după locul doi va reprezenta Kosovo în Conference League. Este agresivă, au jucat destul de tare, dar în afară de cele două superbe, am mai lovit încă de două ori bara și puteam să mai marcăm”, a spus Eugen Neagoe.

Lui Eugen Neagoe îi sare gândul la derby-ul cu Dinamo București din prima etapă din SuperLiga. „Geană” trage un semnal de alarmă pentru jucătorii săi și anunță ca va fi un meci dificil împotriva formației din Ștefan cel Mare.

„Sunt mulțumit că nu avem jucători accidentați, toți au ieșit sănătoși, v-am spus că singura problemă este cea a lui Badelj. Este un derby de mare tradiție în campionatul nostr, chiar dacă este nou-promovată Dinamo a reprezentat o rivală și un club important în România”, a spus Eugen Neagoe.

Nu va fi ușor, ați văzut cum au ajuns în prima ligă. Au jucat cu o echipă din prima ligă, au câștigat detașat. Sigur că mai avem până la acel meci încă două săptămâni și jumătate pentru că avem ceva probleme medicale și le știți. Sper sî trecem cu bine peste aceasră perioadă pentru că este una mai grea”, a declarat „Geană”.

Ante Roguljic: „O partidă grea pentru toți după antrenamentele pe care le-am făcut aici”

Ante Roguljic este marcatorul unui gol superb în ultimul meci de verificare al Universității Craiova, după ce a trecut de patru adversari. Mijlocașul croat așteaptă și următoarele teste din Bulgaria și se bucură că oltenii vor începe SuperLiga cu un derby.

Oficialii „alb-albaștrilor” au stabilit o partidă amicală și cun adversar de top din campionatul Bulgariei. urmează să o întâlnească pe Ludogorets în următorul meci de verificare din Bulgaria, confruntarea fiind programată sămbătă, de la ora 18:00.

„Era o partidă grea pentru toți după antrenamentele pe care le-am făcut aici la cantonament. Cel mai important este că am ieșit toți sănătoși și trebuie să dăm înainte, să fim cei mai buni. Este greu în cantonament. Este un meci frumos, începem cu un derby cu Dinamo. Mai avem timp și vedem cu o să iese meciul la București”, a declarat Roguljic.