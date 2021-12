Eugen Trică, primul interviu după plecarea de la FC U Craiova: “În vară am fost supărat, acum nu am de ce!”. Exclusiv

Eugen Trică a rezistat doar patru etape pe banca celor de la FC U Craiova. Antrenorul a promovat în vară echipa în primul eșalon și apoi a fost demis. Ajuns la al treilea descălecat pe banca oltenilor pe data de 9 noiembrie, .

Eugen Trică a acordat pentru FANATIK primul interviu după plecarea de la FC U Craiova. Antrenorul spune că a luat această decizie pentru că nu a avut rezultate și că de această dată a rămas în relații bune cu familia Mititelu.

Eugen Trică, primul interviu după plecarea de la FC U Craiova: “Mi-am dorit să fac mai mult, nu am reușit”

Domnule Trică, de ce ați plecat așa repede de la FC U Craiova?

– Pentru că nu am avut rezultate. Am spus că plec dacă nu am rezultate, nu?

Da, dar au trecut doar patru etape…

– Asta e. Mi-am dorit să fac mult mai mult, dar din păcate nu am reușit.

“Am rămas în relație foarte bună cu familia Mititelu”

Puteți să revitalizați echipa de la o etapă la alta? De obicei antrenorii cer timp…

– Da, cer timp. Dar eu am avut patru etape la dispoziție, patru meciuri în care am câștigat un singur punct și asta a fost.

Cu familia Mititelu în ce relații ați rămas?

– Foarte bună. Am rămas în relație foarte bună cu familia Mititelu.

“Când am promovat, eu am fost supărat pentru că aveam rezultate. Dar acum nu”

Despărțirea a fost de comun acord? Cum s-a întâmplat?

– Da, despărțirea a fost de comun acord. Ne-am strâns mâna, din păcate nu am reușit. Îmi pare rău că nu am reușit.

Da, dar în vară ați reușit. Ce s-a schimbat de atunci?

– Eu atunci, în perioada aia am fost supărat. Când am promovat, eu am fost supărat pentru că aveam rezultate. Dar acum nu. Pe bună dreptate, nu aveam de ce să mai continui. Dacă vă aduceți aminte, la prima conferință de presă am declarat că în momentul în care nu voi avea rezultate o să plec. E simplă treaba.

“Ei atât au putut și s-a văzut o presiune asupra lor”

Pe jucători mai sunteți supărat? Ați avut un discurs dur la adresa lor…

– Nu, de ce să fiu? Ei au încercat, au făcut tot ce au putut. Le urez baftă multă. Ei atât au putut și s-a văzut o presiune asupra lor.

Ați propus un nume pentru banca tehnică?

– Nu propun eu nume, domnul Mititelu știe cel mai bine ce vrea.

“Deocamdată stau. Mă pregătesc de sărbători și vedem din ianuarie”

Dumneavoastră ce veți face în continuare?

– Deocamdată stau. Mă pregătesc de sărbători și vedem din ianuarie.

Mulțumesc și mult succes, domnule Trică!

– Doamne ajută!

FC U Craiova a schimbat trei antrenori până acum pe banca tehnică!

FC U Craiova a avut nu mai puțin de trei antrenori pe banca tehnică în actuala stagiune. Adrian Mutu a început sezonul, fiind înlocuit după eșecul cu rivala Universitatea Craiova, scor 0-2, de Flavius Stoican.

Stoican a prins și el patru meciuri pe banca Universității Craiova, fiind demis după doar patru meciuri pe banca tehnică după ce a sfidat ordinele patronului și .

Trică a semnat pe 9 noiembrie și a obținut un singur punct

Eugen Trică a semnat pe 9 noiembrie, însă a rezistat doar patru meciuri, în care a obținut un singur punct. Al treilea mandat al antrenorului pe banca celor de la FC U s-a încheiat după doar o lună pe banca tehnică.

FC U Craiova este pe locul 14 în Casa Pariurilor Liga 1 cu 15 puncte acumulate după primele 19 etape. Oltenii mai au de jucat două meciuri în acest an împotriva celor de la Chindia Târgoviște și CS Mioveni.

3 antrenori a schimbat FC U Craiova în acest sezon

1 punct a acumulat Trică în cele patru etape la FC U (0-0 cu Dinamo)