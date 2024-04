Eugen Trică și-a mitraliat jucătorii după FC Voluntari – FC U Craiova 0-0: ”Dacă își doresc să meargă la Liga 2, să meargă”

de a pleca cu toate punctele de pe terenul ilfovenilor, după ce au jucat mai bine de o oră în superioritate numerică, după eliminarea controversată a lui Ricardinho.

Eugen Trică nu a avut milă de jucători după FC Voluntari – FC U Craiova 0-0

La finalul partidei FC Voluntari – FC U Craiova 0-0, prima din etapa a 6-a a play-out-ului din SuperLiga, antrenorul Eugen Trică a avut un discurs dur la adresa elevilor săi, care au scăpat o victorie uriașă.

”Explicațiile sunt simple. Am început meciul foarte bine, am dominat adversarul, am recuperat foarte repede mingea. Astăzi am dat cu piciorul unei șanse extraordinare. Echipa adversă a jucat în inferioritate numerică, vine pauza, vorbesc cu ei că trebuie să scoatem mingea la margine.

Au făcut asta vreo 10 minute, apoi au luat-o cu mingea în zona centrală. Mai departe vine inteligența jucătorului. Eu dacă le spun ceva la pauză și ei nu respectă, înseamnă că e foarte grav. Ne merităm soarta.

Eu am avut o discuție și i-am întrebat dacă sunt conștienți de ocazia ratată, practic s-a jucat rămânerea în prima ligă. Dacă își doresc să meargă la Liga 2, să meargă la Liga 2”, a declarat Trică.

Pîrvu acuză eliminarea ușoară a lui Ricardinho

De partea cealaltă, tehnicianul lui FC Voluntari, Florin Pîrvu, consideră că or, dar a precizat că este convins de faptul că nu a fost o greșeală intenționată a arbitrului Horațiu Feșnic.

”Dacă mă întrebați înainte de joc dacă ne mulțumim cu un egal, spuneam că nu. Dar, cu eliminarea unui om, ne declarăm mulțumiți. Efortul a fost unul enorm. Jucând la 3 zile, ne afectează foarte mult. Trebuie să îi facem pe băieți foarte bine atât fizic, dar și mental.

În timpul jocului, am fost liniștit. Am crezut că poate să revină asupra deciziei. A trebuit să luptăm așa în restul jocului. Din păcate, ne afectează. Avem nevoie de toți jucătorii. Sunt greșeli de arbitraj care nu sunt voite. Sper să nu se mai întâmple împotriva noastră!”, a spus Pârvu.

În urma acestui rezultat de egalitate, FC U Craiova a ajuns la 19 puncte, dar a rămas pe loc direct retrogradabil. FC Voluntari are 22 de puncte și este prima formație aflată deasupra liniei care duce la baraj.