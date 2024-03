Cristi Borcea a fost acţionarul celor de la Dinamo între 1995 şi 2012. Cu el la conducere, “câinii” au câştigat ultimul titlu de campioană a României, în 2007. Cinci ani mai târziu s-a retras de la Dinamo.

Eugen Voicu, anunț șoc pentru suporterii lui Dinamo: „Nu-l dorim acționar pe Cristi Borcea!”

, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că se află în căutarea altor investitori care să întărească Dinamo, dar Cristi Borcea nu este printre acţionarii doriţi la echipă:

“Nu ne-a contactat şi nu este profilul pe care ni-l dorim în acţionariat. Vrem să vorbim de o nouă eră la Dinamo în care lucrurile se întâmplă puţin diferit faţă de cum se întâmplau în trecut.

Cum erau pe vremea dumnealui, pe vremea altora”, a spus Eugen Voicu, acţionarul majoritar al celor de la Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Borcea a ajuns pe masa de operaţie din cauza lui Dinamo: “Şase ore am avut inima scoasă şi pusă deoparte”

din fotbalul românesc. Au devenit celebre imaginile cu pasiunea cu care trăia meciurile. Într-o emisiune FANATIK SUPERLIGA din 2023, Borcea a povestit cum a ajuns “la cuţit” din cauza fotbalului:

“Am avut copiii lângă mine, familia şi numai ei ştiu prin ce-am trecut. Am făcut cinci ani şi jumătate. Am avut o primă tentativă de depresie când am pierdut campionatul cu Rapid în 1999. Trei săptămâni nu am dormit.

Luam medicamente, dar după meciul cu Urziceniul mi s-a agravat. Am fost pe la clinici, domnul Ţiriac m-a trimis în Germania. Medicamente anti-depresive iau de atunci. Eu la 41 de ani m-am operat pe cord deschis. Şase ore am avut inima scoasă şi pusă deoparte.

Ştii perioada, ardeam. Erau bugete între 15 şi 18 milioane de euro. Erau orgolii. Te băteai cu Timişoara, cu Marian Iancu, zeci de milioane băgate în echipă şi 30.000 de spectatori în spate”, a povestit Cristi Borcea.

