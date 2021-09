Europa League etapa 1. Galatasaray – Lazio, Rangers – Lyon și Leicester – Napoli, capetele de afiș

Miercuri, 15 septembrie, a început o nouă ediție din a doua competiție europeană întercluburi, Europa League. Vor fi opt grupe a câte patru echipe, primele două urmând a se califica pentru primăvară. Tot în primăvară vor ajunge în Europa League și echipele care vor termina pe locurile 3 în grupele din Champions League.

Programul etapei 1 din grupele Europa League

Miercuri, 15 septembrie, ora 17:30

Spartak Moscova – Legia Varșovia 0-1 (Kastrati 90+1)

Joi, 16 septembrie

ora 19:45

Betis Sevilla – Celtic

Dinamo Zagreb – West Ham

Galatasaray – Lazio

Leverkusen – Ferencvaros

Lokomotiv Moscova – Marseille

Midtjylland – Ludogoreț

Rapid Viena – Genk

Steaua Roșie Belgrad – Braga

ora 22:00

Brondby – Sparta Praga

Eintracht Frankfurt – Fenerbahce

Leicester – Napoli

AS Monaco – Sturm Graz

Olympiakos – Antwerp

PSV Eindhoven – Real Sociedad

Glasgow Rangers – Lyon

Din păcate, fotbalul românesc a ratat șansa de a se afla în grupele Europa League, după ce campioana CFR Cluj a fost clar depășită de sârbii de la Steaua Roșie Belgrad, înfrângeri în ambele manșe, 0-4 în deplasare, 1-2 pe teren propriu, moment care a marcat și , deși Clujul va continua în Europa, dar în grupele Conference League.

Și totuși românii nu vor fi complet străini de această a doua competiție UEFA, ce e drept, însă, indirect. Vor evolua în grupe Olimpiu Moruțan și Alex Cicâldău la Galatasaray, posibil Ștefan Radu la Lazio, Ianis Hagi cu Glasgow Rangers, posibil Dorin Rotariu la Ludogoreț și portarul naționalei, Florin Niță, cu Sparta Praga.

Startul se dă miercuri cu meciul Spartak Moscova – Legia Varșovia

Întrucât competiția aduce acum în prim plan multe nume sonore din Champions League care nu au mai prins loc la masa bogaților din Champions Europa League devine o întrecere mult mai atractivă și ca spectacol dar și financiar, tratată cu maximă atenție de televiziuni, ceea ce înseamnă rețete importante pentru cluburi.

Miercuri se dă startul cu primul meci, de la ora 17:30 Spartak Moscova întâlnind pe teren propriu pe Legia Varșovia. Este singurul joc programat în anticipo, cum zic italienii, pentru că toate celelalte partide păstrează ziua tradițională de joi, cu cele două ore după modelul Champions: 19:45 și 22:00.

Posibil duel românesc la Istanbul, dacă va juca Ștefan Radu la Lazio

Sunt foarte multe partide care suscită un real interes. Galatasaray – Lazio ar putea fi un interesant duel între români, dar există un mare dubiu, pentru că dacă Olimpiu Moruțan și Alex Cicâldău sunt apreciați la echipa pregătită de Fatih Terim situația lui Ștefan Radu, cel mai vechi jucător din lotul lui Lazio, este la polul opus.

De când pe banca echipei romane a venit Maurizio Sarri, omul cu 12 sezoane jucate și acest al 13-lea în lot, albanezul Hysaj, adus de noul tehnician la cererea sa, pentru că îl cunoaște din perioada Napoli, Ștefan Radu a fost aruncat pe banca de rezerve, deși tifosii și-au exprimat vehement dezaprobarea pentru felul în care este tratat românul.

Ludogoreț a rămas cu un singur român

Un meci foarte greu vor avea , care vor primi vizita unei echipe extrem de periculoase în deplasare, Lyon, francezii rămânând o echipă cu mare experiență internațională, cu multe prezențe în grupele Champions League.

Ludogoreț Razgrad, altă dată o enclavă românească, pe vremea trioului Keșeru-Moți-Grigore, a rămas cu un singur român în lot, care însă e folosit destul de puțin de către antrenorul care a luat neașteptata măsură de a renunța la serviciile celui mai prolific marcator din istoria clubului, Claudiu Keșeru. Vorbim despre Dorin Rotariu, care are doar statut de rezervă. Ludogoreț are meci greu în Danemarca, la Farum, pe terenul lui Midtjylland.

Florin Niță merge în patria lui Hamlet

Tot în țara lui Hamlet va fi un fel de “to be or not to be” și pentru portarul echipei noastre naționale, Florin Niță, care vine la Brondby cu Sparta Praga. Danezii sunt o echipă foarte puternică fizic și care se bazeză mult pe acest stil de joc în forță, ceea ce înseamnă că Niță va avea destul de lucru la baloanele aeriene.

Sunt însă și alte jocuri, în care nu vor evolua fotbaliști români, extrem de promițătoare, cel mai sonor cap de afiș fiind Leicester – Napoli, cu două formații din TOP 6 în campionatele țărilor lor în ultimii ani. Dar și Frankfurt – Fenerbahce, la care va fi o invazie de turci în tribune, Dinamo Zagreb – West Ham sau Lokomotiv Moscova – Marseille merită toată atenția.