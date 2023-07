Eveniment monden, măturat de vijelie. Vedetele au fost la un pas de tragedie, inclusiv Georgiana Lobonț: „Mulțumesc că nu a murit nimeni”

Mai multe vedete din România au fost la un pas să-și piardă viața după ce furtuna a luat pe sus evenimentul artistic la care se aflau. S-a întâmplat exact după recitalul Georgianei Lobonț, iar Roxana Vașniuc a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

Un eveniment artistic ar fi putut avea un final tragic din cauza vijeliei

O a izbucnit chiar în mijlocul unui eveniment artistic din România în seara de vineri, 21 iulie 2023. Toți participanții s-au panicat și mai multe vedete din România au fost la un pas să-și piardă viața.

Roxana Vașniuc urcase pe scenă chiar după recitalul pentru a-și lua la revedere de la public, când dezastrul s-a dezlănțuit. Vedeta a mărturisit că este recunoscătoare pentru că toată lumea a scăpat cu viață, deși multe persoane au fost rănite de vijelie.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem bine și că nu a murit nimeni aseară. Ce a fost aseară, nu am văzut în viața mea. Am trecut cât de cât peste șoc. Deci, imediat cum a terminat Georgiana Lobonț de cântat, eu am intrat să îmi iau la revedere.

Am coborât, am făcut trei pași la scenă și a început un vânt foarte puternic. Am fugit să mă adăpostesc și eu, nu știu, la două, trei minute, când am ajuns eu în locația unde eram cazați, au început să vină cei de la scenă, erau plini de sânge, loviți la cap. Am sunat la ambulanță”, a povestit Roxana Vașniuc la Antena Stars, citată de

„Un băiat din echipa Georgianei Lobonț a fost lovit la cap”

Mai mult decât atât, după spusele Roxanei Vașniuc, Georgiana Lobonț ar fi putut fi și ea în pericol, mai ales că un băiat din echipa sa a fost rănit destul de tare la cap, după ce un ecran s-a prăbușit pe scenă.

Echipajele medicale au intervenit de urgență și toți cei care au fost răniți după vijelie au primit ajutor, iar în cazurile mai grave au fost transportați la spital pentru a fi ținuți sub supraveghere. Din fericire, nimeni nu și-a pierdut viața.

„Un băiat din formația Georgianei Lobonț a fost lovit puternic la cap, era tot alb la față, îi căzuse un ecran de sus, îl lovise foarte rău. Băieții din formația Triton erau plini e sânge, la fel, tot de la aparatura care cădea.

Din ceea ce știu, nu a fost nimeni rănit foarte grav, dar au fost loviți, cu tăieturi la cap, da. (…) Oamenii fugeau, țipau… Doamne, deci era prăpăd”, a adăugat Roxana Vașniuc pentru sursa menționată anterior.