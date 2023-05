Exclusiv. „A plecat de la CFR Cluj după 7 minute, cu tot cu duș!”. Marea greșeală a șefilor campioanei: „Te-ai ars, Neluțule!”. Video

Croatul a reușit o , scor 3-1, și l-a egalat în fruntea clasamentului golgheterilor din SuperLiga, cu 19 reușite, pe italianul Andrea Compagno de la FCSB.

Marko Dugandzic, jucătorul care îi lipsește lui Dan Petrescu și care a fost în curtea lui CFR Cluj

Invitații sunt de părere că Marko Dugandzic este jucătorul care îi lipsește la acest moment lui Dan Petrescu la CFR Cluj și consideră că atacantul croat are calități mai bune decât Compagno.

ADVERTISEMENT

”Nu se compară. Dugandzic are forță, lovește bine mingea, chiar dacă Andrea Compagno este un fel de Inzaghi, simte. Steaua (n.r. – FCSB) are un sistem de joc, Rapid are alt sistem. Îmi place mai mult Dugandzic.

În ce condiții pleacă Compagno de la Craiova către Steaua (n.r. – FCSB)? Golgheterul echipei. Dugandzic pleacă de la CFR după 7 minute jucate cu tot cu duș. Copilul de-abia de acum începe să demonstreze, pentru că totuși te afectează”, a declarat Sabin Ilie.

ADVERTISEMENT

De aceeași părere este moderatorul Horia Ivanovici, care îl vede pe Dugandzic peste rivalul său de la FCSB: ”Și eu aș merge tot pe Dugandzic. Mi se pare mai rafinat, mai fotbalist”.

Răchită îl alege pe Dugandzic în fața lui Compagno

Fostul fundaș Vivi Răchită a explicat de ce alegerea sa se îndreaptă către atacantul Rapidului și a glumit pe seama lui Andrea Compagno anunțând că dacă l-ar fi avut adversar ar fi putut să joace până la 42 de ani.

ADVERTISEMENT

”Dintre Dugandzic și Compagno îl aleg pe Dugandzic. Nu am nimic cu Compagno, dar… Mi-a plăcut golul lui din Bănie, dar în rest ce a făcut? Eu ca fost fundaș central spun că este mult mai ușor să-l marchezi pe Compagno.

Joacă numai cu spatele la poartă și are lovitură de cap, dacă îi iei fața… Așa se face marcajul? Să-l ai în fața ta pe Compagno? Nu, stai tu în fața lui și nu dă niciodată cu capul. Dar Dugandzic cum atacă pe scurt? Și penalty-ul cum îl bate, față de cum a dat Ivan. N-are nicio șansă portarul. Dacă îl aveam pe Compagno adversar jucam până la 42 de ani.

ADVERTISEMENT

Hai să vedem și între Dugandzic și Janga că au fost amândoi acolo la CFR. Îl dai pe Dugandzic și îl oprești pe Janga? Greșeală mare cu Dugandzic. Eu sunt prieten cu impresarul lui Dugandzic și se pare că decizia ar fi fost a lui Neluțu Varga, nu a lui Dan Petrescu de a renunța la jucător.

ADVERTISEMENT

Chiar aseară a făcut impresarul o postare: ‘Te-ai ars Neluțule’. Mi-a povestit că l-au dat pentru că au considerat că nu e fotbalist și că nu au nevoie de el”, a spus Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

VEZI VIDEO MAI JOS

De ce croatul este mai important decât italianul

Robert Niță, fost jucător la Rapid, a mers tot pe mâna lui Marko Dugandzic, un jucător mult mai versatil, cu toate că a lăudat demarcările la colțul scurt pe care le face Andrea Compagano.

”E clar mai fotbalist. Dugandzic redublează, poți să joci cu el, atacă mai bine spațiile. Compagno ce face mult mai bine este că vine mult mai bine pe colțul scurt. Nu știu dacă este o mișcare studiată sau e ceva nativ la el. Pentru că el tot timpul, chiar dacă iese din cadrul porții un metru, doi, găsește soluția să devieze mingea spre poartă și să marcheze de cele mai multe ori.

Ca joc de construcție, cum ține de mingii, cum intră în combinații, fără discuție Dugandzic este mult peste Compagno. Te ajută mai mult. Eu am spus de Compagno, e marcator, dar la FCSB trebuie altceva, trebuie un jucător care să poți să-i dai la un-doi, să plece pe poziție viitoare”, a afirmat Niță.

Dugandzic, un jucător mult mai util pentru echipă

În analiza pe care a făcut-o la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dan Chilom a mărturisit că îl preferă pe Dugandzic în fața lui Compagno, deoarece cu jucătorul croat în teren se pot interpreta mai multe partituri.

”Și eu l-aș prefera pe Dugandzic, pentru că avându-l pe el poți să joci și pe contraatac, poți să faci foarte ușor acea tranziție. În schimb, cu Compagno nu ai decât să joci atac pozițional, să arunci mingea în careu și să aștepți ca el să câștige duelul aerian. Sunt jucători diferiți, dacă nu ai bani să ai și un Compagno, și un Dugandzic, atunci te poți folosi mai bine de Dugandzic.

Sunt două momente foarte importante ale acestui joc. Faptul că Rapid deschide foarte repede scorul și aruncă tot stadionul în aer. Nu mă așteptam sub nicio formă să văd între Dan Petrescu și Adrian Mutu un joc atât de deschis în prima repriză, cu patru goluri. Dar, nu mai e CFR-ul acela.

După ce a marcat Rapidul a știut să țină mult mai bine de joc, iar CFR a avut acele ocazii, nu a revenit în partidă și cam asta a fost istoria. Cred că Dan Petrescu și-a pregătit altfel jocul, nu se aștepta la un joc atât de deschis. Având în vedere că lipsește Camora, lipsește Deac, lipsește Burcă, nu ai nicio treabă cu fostul CFR. Trebuie să faci cumva să schimbi, trebuie să-ți dai seama că nu se mai poate”, a precizat Chilom.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de