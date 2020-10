Exclusiv! Actorul Jean Paler: „Am avut un puseu cardiac, sunt mai vraiște cu inima”

FANATIK a obținut declarații unice și emoționante din partea marelui actor Jean Paler, internat de aproape o săptămână în Spitalul Astra din Brașov, unde a ajuns din cauza unui puseu la inimă.

Artistul are probleme cardiace de 12 ani și este operat de 5 ori la inimă, unde i s-a pus un fibrilator și 4 stenturi. Deși orice moment de epuizare îi poate fi fatal, actorul nu poate sta departe de marea lui dragoste: scena.

Tocmai oboseala a fost cel care l-a adus din nou pe mâinile medicilor, iar după ce se pune pe picioare vrea să revină în fața oamenilor într-un alt turneu.

Jean Paler: „Daca nu rișți în viața nu câștigi nimic. Am fost născut pentru scenă, nu văd alt loc pentru mine, chiar și în situații critice”

Celebrul actor se pregătește de externare, căci starea lui generală este mai bună, după ce medicii s-au asigurat că primește cel mai bun tratament. Jean Paler se află sub supravegherea atentă a medicilor, care au grijă ca medicația să îi stabilizeze sănătatea și problemele cu inima să nu-i mai vină de furcă.

„Nimic nu e real din ce s-a scris. Sunt în spital la Astra, la Brașov, la doamna doctor Elena Bobescu, dânsa are grija de mine. Sunt mai bine de la o zi la alta. Mai stau o săptămână și plec acasă. Mi-am făcut și testul de COVID, sunt negativ. Am avut un puseu cardiac, sunt cu fibrilator, am și 4 stenturi la inimă, sunt mai vraiște cu inima, mi s-a făcut rău, a venit salvarea și m-a dus la spital.”, a declarat Jean Paler, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Starea de sănătate a artistului s-a degenerat după un turneu intens pe care l-a avut vara aceasta pe litoral, deși a existat riscul cu infectare coronavirus. Jean Paler nu poate sta departe de scenă, indiferent de starea de sănătate.

„De 12 ani urmez un regim de viață sănătos, dar se întâmplă că inima să nu bata la fel mereu, s-a întâmplat să fiu mai obosit după 2 luni și jumătate de spectacole la mare, am fost obosit, a fost cât 3 veri acest sezon. E greu să joci cu peste 30 de grade seara, m-a dărâmat căldură, a pompat săracă inimă, la o săptămână după ce am venit de la mare.”, a declarat Jean Paler pentru FANATIK.

Actorul vrea să se întoarcă pe scenă: ”Râsul și aplauzele înseamnă cât 10 pensii pe care mi le-au oferit ăștia”

Jean Paler nu renunță la scenă chiar dacă starea lui de sănătate este precară. După ce se va externa din spital, actorul revine în atenția publicului, are turneu în țară și dorește să facă oamenii să râdă în continuare prin talentul său actoricesc.

„Din 22 (octombrie, n.r) am turneu în țară. Sper să mă pun pe picioare. Dacă nu rișți în viața nu câștigi nimic, am fost născut pentru scenă, nu văd alt loc pentru mine, chiar și în situații critice, eu tot pe scenă ajung atât cât voi putea. Mi-am lăsat toată viața personală pentru public, mi-am lăsat și familia pentru public. Când la Sala Palatului sunt peste 9000 de persoane și din spate de tot te vezi foarte mic și e sala plină, iar oamenii nu te lase să pleci de pe scenă și să mai faci bis-uri este o stare pe care ți-o dă Dumnezeu și pe care altcineva nu o trăiește .

Trăirea mea adevărată și cea care m-a ținut verde la mine a fost publicul. Măria sa, publicul. Oamenilor le mulțumesc din suflet că mă iubesc și m-au iubit. Datorită lor sunt ceea ce sunt azi. Râsul și aplauzele înseamnă cât 10 pensii pe care mi le-au oferit ăștia.”, ne-a mai mărturisit actorul.

Jean Paler trăiește dintr-o pensie de 840 de lei, cu un cost pentru medicamente de 1300 de lei: „Crezi că Arșinel are pensie mai mare de 2000 de lei? ”

Deși este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din România, Jean Paler trăiește dintr-o pensie foarte mică. Artistul reușește să-și plătească medicația cu ajutorul spectacolelor pe care le are, deoarece publicul este cel care îl ține în viață și îl cere pe scenă.

„Sunt brașovean, am un apartament în Sinaia, locuiesc aici cu familia. Este un bun pe care l-am achiziționat pentru pensie, pentru că am ieșit la pensie, însă merg în continuare la spectacole. Am 840 de lei pensie după 43 de ani de scenă. Am primit un telefon că mi-au mărit ăștia pensia mai mare. 940 de lei.

Am nevoie de bani de medicamente care costă foarte mult. Doar 2 medicamente din întreagă rețetă costă 800 de lei. În total, dau 1300 pe medicamente. Crezi că Arșinel are pensie mai mare de 2000 de lei? Și are 63 de ani de scenă. Este director artistic, are trei funcții și joacă în continuare că să poată trăi cum trebuie să rămână și el cu 2000 de lei pe lună.”, ne-a mai declarat Jean Paler.

Este unul dintre cei mai buni actori ari României

Jean Paler este un nume mare pentru industria teatrului, este un renumit actor, care bucură sufletele oamenilor de peste 43 de ani. Deși pensia sa este mică, nu abandonează scena și dorește să fie până la final cu publicul său. Artistul a jucat ani buni la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București, iar acum, la pensie, s-a retras în Sinaia, iar spectacole are în toată țara.