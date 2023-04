Exclusiv. Alarmă cu Denis Alibec! L-a pierdut Farul pentru derby-ul de titlu cu CFR Cluj? „Hagi i-a zis clar!” Video

FCSB i-a administrat prima înfrângere liderului Farul în play-off-ul SuperLigii, în a patra etapă. „Marinarii” nu s-au putut baza pe un Denis Alibec la capacitate maximă, deoarece pe parcursul jocului. Ciprian Marica a venit cu detalii despre starea fotbalistului în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Alarmă cu Denis Alibec! Atacantul Farului ar putea rata derby-ul de titlu cu CFR Cluj: „Gică Hagi i-a spus să nu forțeze”

Denis Alibec a recunoscut la finalul că Farul a arătat un joc modest. În ciuda înfrângerii, atacantul pe care Gică Hagi nu ezită să-l laude a precizat că liderul poate câștiga campionatul. Prestația fotbalistului în vârstă de 32 de ani a fost ștearsă pe Arena Națională, principala cauză fiind o problemă medicală.

Pe finalul meciului, fostul atacant de la FCSB sau Astra Giurgiu s-a poziționat între Tamm și Dawa și nu a mai ieșit la joc. Ciprian Marica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Farul.

Unul dintre acționarii clubului constănțean a mărturisit că un verdict va fi dat în cursul zilei de marți. Farul joacă în ultima etapă din turul play-off-ului cu CFR Cluj sâmbătă, 22 aprilie, ora 20:30. „Da, a simțit ceva în spate la mușchi. Să vedem ce și cât de grav e. Gică Hagi îi spunea în timpul jocului dacă a sesizat să nu forțeze.

„Ar fi o pierdere uriașă”

„Să stea cât se poate într-o parte și să încerce doar să dirijeze mingea și să fie acolo pe teren. În schimb, să nu mai forțeze. Nu știm deocamdată. Astăzi dimineață, la 9 și jumătate s-a reunit echipa la antrenament și o să aflăm mai târziu care e situația.

(n.r. derby-ul cu CFR Cluj) Ar fi o pierdere uriașă, cu siguranță. Nu l-am mai avut pe Alibec și nici nu a fost în cea mai bună formă a lui în meciul cu FCSB. S-a văzut”, a declarat Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA. .

Ciprian Marica a recunoscut că o eventuală pierdere a lui Denis Alibec ar putea influența decisiv șansele Farului de a câștiga campionatul. Fostul atacant îl consideră pe Denis Alibec singurul fotbalist din lotul „marinarilor” care poate trage echipa după el.

„Nu vreau să mă gândesc dacă l-am putea pierde”

„Denis Alibec este jucătorul de la care aștepți sclipiri. Chiar dacă nu marchează, să-ți dea o pasă decisivă. Este jucătorul care ține de minge și poate apărarea să respire, să urce când este sub presiune. Este un jucător foarte important pentru noi.

Nu vreau să mă gândesc la faptul că l-am putea pierde pe Alibec. Vom face tot ce ne stă în putință să-l recuperăm. (n.r. poate impacta titlul de campioană) E adevărat, foarte adevărat. Alibec e un jucător important pentru noi și n-avem un alt jucător, practic, să tragă echipa după el în multe momente ale jocului”, a mai spus Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

În altă ordine de idei, Ciprian Marica a vorbit despre înfrângerea cu FCSB, scor 1-2, și a mărturisit că echipa Farului s-a prezentat extrem de slab în comparație cu jocurile trecute. „N-am fost noi, să fim serioși. N-am controlat jocul, n-am controlat mingea, n-am avut posesia. N-am fost noi! Depinde cu ce compari.

Eu compar cu jocul pe care l-am arătat în ultimele două meciuri dinaintea acestui meci. În care am controlat partida cap-coadă, în care am avut inițiativă, n-am avut nicio emoție când să marcăm. Am întors rezultatul, am avut reacție. N-am fost noi aseară”, a concluzionat Ciprian Marica.

