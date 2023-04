Liderul galeriei FCSB vine cu detalii din culise. Cum au pregătit fanii meciul cu Farul și ce au vorbit cu jucătorii în cantonament. Video exclusiv

FCSB le-a adus o bucurie enormă suporterilor, grație victoriei cu 2-1 în fața liderului Farul Constanța în a patra etapă din play-off-ul SuperLigii. Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albastre, a dezvăluit că le-a făcut o vizită jucătorilor după antrenamentul dinaintea meciului de luni seară.

Liderul galeriei FCSB, detalii din culise după FCSB – Farul 2-1: „Contează foarte mult pentru jucători”

FCSB a reaprins lupta la titlu odată cu victoria în fața Farului. Roș-albaștrii și-au luat revanșa, după ce în sezonul regular au pierdut împotriva constănțenilor atât partida tur, scor 1-3, cât și la retur, scor 2-3 pe Arena Națională. O mare parte din merit au avut-o și .

Aproape 30.000 de oameni au fost alături de jucătorii de la FCSB în derby-ul cu Farul pe ploaie, în a doua zi de Paște. Gheorghe Mustață a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI ce le-a spus jucătorilor la vizita după antrenamentul dinaintea meciului cu „marinarii”.

„Muncim. Am muncit atâția ani de zile pentru ce ați văzut și ce o să mai vedeți. (n.r. luați titlu?) Să dea Dumnezeu, acesta este obiectivul. După meciul cu CFR Cluj am mers la echipă, am vorbit cu jucătorii, le-am explicat situația noastră, a suporterilor. Cum putem munci împreună și cum putem fi campioni împreună. Băieții au înțeles, era ultima șansă să câștigăm cu Farul.

Vorbim cu ei, le ridicăm moralul: ‘Nu-i nimic. Hai că suntem lângă voi. Suporterii vin alături de echipă. Vă susțin din toate punctele de vedere’. Le ridici moralul, contează foarte mult. Nu-i nimic, mergem mai departe. Contează foarte mult pentru jucători, mai ales că acei jucători sunt tineri și poate nu au trecut prin aceste atmosfere care se întâmplă la ora asta pe stadioanele noastre”, a declarat Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Liderul Peluzei Nord a dezvăluit ce a discutat cu jucătorii înainte de FCSB – Farul: „Vorbesc săptămânal cu ei”

Gheorghe Mustață a mărturisit că este esențial dialogul între jucătorii de la FCSB și suporteri. Liderul Peluzei Nord a mărturisit că susținerea venită din rândul fanilor este extrem de importantă, mai ales în rândul fotbaliștilor tineri, precum cei din cadrul lotului roș-albastru.

„Eu vorbesc săptămânal cu ei. Acum am fost cu încă 2-3 lideri și am vorbit cu toți. După antrenament noi mergem acolo, discutăm cu ei. Dialogul între echipă și suporteri este un lucru necesar și pentru noi ca suporteri și pentru ei ca jucători. Discutăm, nu-i nimic, asta este, mergem cu toții la drum.

Totul să fie bine, important este ca voi să vă dăruiți și noi suntem alături de voi și asta vom demonstra la meciul cu Farul. Le-am demonstrat pentru că 30.000 de oameni au venit alături de ei. Le mulțumesc tuturor suporterilor care au venit și pe ploaie.

Și pe ploaie tot 30.000 suntem. Am fost alături de ei, le mulțumesc suporterilor că au cântat exact ce a cântat Peluza Nord și când a început tot stadionul să sară cred că le-a ridicat moralul pentru a susține acest rezultat”, a mai spus Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Dacă Farul făcea egal sau ne bătea la revedere campionat!”

FCSB s-a apropiat la două puncte de liderul Farul după victoria de pe Arena Națională. Roș-albaștrii se află la un singur punct de CFR Cluj, aflată pe locul 2. Un alt rezultat în afara victoriei la derby-ul cu Farul ar fi reprezentat părăsirea luptei pentru campionat este părerea lui Gheorghe Mustață.

„Moralul lor crește în momentul în care văd că au susținerea noastră. Când vezi 30.000 de oameni pe stadion după un rezultat de 1-1 și într-adevăr după un joc slab până în minutul 60 când a dat Florinel Coman gol. Contează foarte mult și aportul suporterilor de a veni din spate și a-i încuraja și a-i ridica moralul.

S-a văzut aseară. Băieții s-au mobilizat foarte bine, au tras foarte bine de rezultat, s-au închis foarte bine la 2-1. Cu toate că au mai fost câteva ratări și din partea Farului și din partea noastră. Important este că a ieșit exact ce ne doream noi. Cele trei puncte pentru a mai avea șanse la campionat. Farul dacă făcea vreun egal sau ne bătea aseară era la revedere campionat”, a încheiat Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

