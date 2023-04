Denis Alibec, dezamăgit de prestația Farului contra FCSB: „Am făcut un meci prost”

și a relansat puternic lupta la titlu. Trei echipe sunt întinse pe distanța a doar două puncte și orice se poate întâmpla în cele 6 etape rămase de disputat.

Denis Alibec recunoaște superioritatea FCSB în meciul cu Farul: „Am jucat prost”

Dezamăgire mare în tabăra Farului Constanța după eșecul suferit în deplasare cu FCSB. Printre cei supărați pe rezultat, dar și pe prestația propriei echipe, s-a numărat care nu a mai repetat evoluțiile bune avute în precedentele dispute cu „roș-albaștrii”.

„Un meci prost făcut de noi, cred că Steaua (n.r. FCSB) a meritat victoria. Puteam să revenim în partea a doua, dar ăsta este fotbalul. Sper ca în meciul următor să luăm cele trei puncte.

Nu am avut presiune, nu ne-am impus jocul. S-a văzut lucrul acesta. Ei ne-au surprins și au reușit să marcheze două goluri. Nu am mai revenit, am avut multe meciuri în care am revenit, în seara asta nu am mai putut reveni.

Azi am intrat să îmi ajut echipa și să încercăm să câștigăm, dar din păcate nu am reușit asta. Important de acum e meciul cu CFR-ul, dacă reușim să câștigăm rămânem pe primul loc. Dacă se va juca așa va fi o luptă strânsă”, a spus Denis Alibec la flash-interviurile de după meciul FCSB – Farul 2-1.

Enes Sali surprinde după FCSB – Farul 2-1: „Cred că trebuia să câştigăm”

Ba, mai mult, a mai făcut încă două până în minutul 58, lucru rar întâlnit, mai ales că niciuna nu fusese forțată de vreo accidentare.

Nu l-a ajutat cu nimic acest lucru, pentru că echipa sa nu a reușit să întoarcă rezultatul în repriza secundă. Singura satisfacție e că Enes Sali, jucătorul introdus la pauză în locul lui Louis Munteanu, a marcat unicul gol al formației sale. La interviurile de după partidă, acesta a surprins cu declarațiile sale, dpunând că Farul a evoluat mai bine și trebuia să câștige.

„Ne-am făcut treaba bine, am reuşit şi să marchez, dar eu cred că trebuia să câştigăm. Eu sunt bine acum, îmi fac treaba când intru pe teren şi încerc să îmi ajut echipa.

Domnul Hagi mi-a zis să-mi dau viaţa şi să am încredere în mine (n.r. când a intrat pe teren). Se simte puţin presiunea, dar noi nu ne gândim la asta. Încercăm să câştigăm toate meciurile.

Cred că noi trebuie să avem o mentalitate de campioni. Trebuie să fim campioni mereu când intrăm pe teren. Cu CFR urmează un meci foarte greu, dar noi jucăm acasă şi trebuie să facem un meci foarte bun”, a declarat și Enes Sali.