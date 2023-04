FCSB, 600 de fani la derby-ul cu Rapid. Cum au fost izolați „ultrașii” de la Peluza Nord pe Giulești. Foto

Duminică, 23 aprilie, a fiert Giuleștiul Fanii gazdelor au venit în număr extrem de mare pentru a-și susține favoriții în încercarea de a obține primul succes din play-off-ul SuperLiga. De cealaltă parte, rivalii oaspeți n-au primit decât 600 de bilete și au fost tratați chiar ca niște adevărați rivali.

Peluza Nord, izolată în Giulești. Ce s-a întâmplat cu cei 600 de fani ai roș-albaștrilor la Rapid – FCSB

FCSB a primit doar 5% din capacitatea stadionului din Giulești pentru a le oferi bilete suporterilor care au vrut să încurajeze echipa lui Elias Charalambous. Cei 600 de fani, conduși de liderul Gheorghe Mustață, au fost izolați într-un colț al uneia dintre cele două peluze.

Mai mult, organizatorii și-au luat măsuri de precauție în ceea ce privește Peluza Nord. În fața galeriei roș-albastre a fost amplasată o plasă transparentă uriașă, dând astfel senzația că susținătorii oaspeților au fost băgați într-o „cușcă”.

Mihai Stoica și Cristi Săpunaru, înjurături pe Giulești înainte de Rapid – FCSB

Încă dinaintea primului fluier dat de „centralul” Horațiu Feșnic, Cei doi au mers în dreptul galeriei pe care o reprezintă și a început să scandeze împotriva rivalei.

Mai mult, managerul general al vicecampioanei României a pus paie pe foc înaintea derby-ului și pe rețelele de socializare. MM a încercat să își „scuze” declarațiile de dinaintea partidei, .

„Am spus aseară că New Giulești are 14.000 locuri. E un stadion frumos, am vrea și noi unul. Nu e ironie. E constatare.

Am spus aseară și nuanțez acum că probabil nu s-ar fi găsit 50.000 rapidiști să umple la refuz Arena Națională diseară, chiar dacă echipa lor favorită întâlnește campioana audiențelor. Nu e ironie. E presupunere.

Am spus aseară și subliniez acum că, dacă nu va fi tolerat jocul dur, am mare încredere că vom câștiga. Poate doar pentru că urlă subiectivismul în mine și-i văd prea buni pe băieți. Sau poate că chiar așa e. Să se noteze că nu e nicio referire la Rapid.

Dau dovadă la bătrânețe de un fair play de care nu mă știam capabil”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

În partea de jos a postării, MM Stoica a mai adăugat un mesaj. Oficialul roș-albaștrilor a ținut să le amintească rivalilor din Giulești despre două meciuri care s-au consumat recent între loturile de juniori ale celor două cluburi.

Grupele din 2005 și 2006 care o reprezintă pe FCSB s-au impus fără drept de apel în fața celor de la Rapid, iar asta l-a determinat pe Mihai Stoica să amintească de un vechi proverb al culturii populare italiene:

„P.S.

Azi, în meciul echipelor de tineret (2005), am întâlnit Rapid, în meci decisiv pentru calificarea în semifinale. Copiii noștri au câștigat, 3-1. Goluri Matei Tănasă, Vlăsceanu și Stancovici.

La 2006 a fost FCSB – Rapid 6:0. Fără mare miză, noi eram deja calificați.

Non c’è due senza tre??? (n.r. – nu există doi fără trei???)”, a mai scris Mihai Stoica, pe pagina sa de Facebook.